El PSOE y Compromís denuncian la cobertura informativa de TVE en el 1-O

El PSOE y Compromís han denunciado este lunes la cobertura informativa del 1-O realizada por TVE y han pedido la dimisión del director de los servicios informativos de la cadena pública, José Antonio Álvarez Gundín.



El diputado socialista y portavoz de la Comisión Mixta de Control de RTVE, José Miguel Camacho, ha afirmado que TVE incumplió con su deber de servicio público a la hora de informar a los ciudadanos, con una cobertura "parcial y sesgada".



"RTVE no dio la cobertura adecuada a una jornada como la de ayer, al no transmitir, como debería una cadena pública, lo que estaba ocurriendo en Barcelona y otras localidades catalanas, minimizando las informaciones de las votaciones y las actuaciones policiales", ha aseverado el portavoz socialista.



Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que "la manipulación y el silencio informativo han llegado a tal extremo que es absolutamente higiénico echar al responsable de informativos de TVE".



El Consejo de Informativos también ha exigido la "dimisión inmediata" de la dirección de los servicios informativos de la cadena pública, al considerar que ha incumplido su deber de servicio público y no ha respetado la ley, que la obliga a "garantizar la información objetiva, veraz y plural".



Fuentes de RTVE consultadas por EFE han declinado pronunciarse por el momento sobre este asunto.