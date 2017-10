El Rey alerta de que Cataluña pone en riesgo la estabilidad económica del país

"Momentos muy graves", han sido las palabras elegidas este martes por el rey Felipe VI para comenzar un contundente mensaje dirigido "a toda la nación", por la gravedad de los hechos acaecidos en Cataluña esta semana, que a juicio del monarca, "están poniendo en peligro la economía de Cataluña y del conjunto de España".



En un mensaje televisado con una sobria puesta en escena, el Rey ha asegurado que las autoridades de la Generalitat "han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional" y de una manera "clara y rotunda" se han situado "totalmente al margen del derecho y de la democracia", según ha manifestado en su mensaje de hoy a los españoles.



Felipe VI ha recriminado que estas autoridades "han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles", por lo que con su conducta "irresponsable" incluso pueden "poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España".



Por eso, ha considerado que todo esto ha supuesto "la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña".



Mensaje de tranquilidad



Reconociendo que España atraviesa momentos muy difíciles, el monarca ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles y, de manera específica a los catalanes, a quienes ha dicho que no están solos. "Son momentos difíciles, pero los superaremos", ha dicho.



Igualmente ha señalado que es consciente de que en Cataluña "también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas".



"A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos", ha dicho.



Y al conjunto de los españoles, que "viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos", también les ha transmitido un mensaje de tranquilidad, de confianza y de "esperanza". "Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos", ha agregado.



La sombra del 155

Antes de concluir, el Rey advierte de que, ante la situación "de extrema gravedad" en Cataluña, los "legítimos poderes del Estado" deben asegurar "el orden constitucional", la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía



Las declaraciones de Felipe VI llegan después de que el presidente del Gobierno se pronunciara el pasado domingo sobre el referéndum independentista. Mariano Rajoy pidió a la Generalitat que cesara en sus intentos de continuar en la ilegalidad y planteó una mesa de negociación política en el Congreso de los Diputados.



Este lunes, Rajoy se reunió en Moncloa con Pedro Sánchez y Albert Rivera, que le plantearon diferentes propuestas. El secretario general de los socialistas le pidió diálogo, mientras que el presidente de Ciudadanos le insistió en la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante la deriva de los acontecimientos.



De momento, el Gobierno no ha movido ficha a la espera de los pasos que vaya dando la Generalitat en los próximos días. La aplicación del 155 no está descartada, pero tampoco está avanzada. En Moncloa hablan de la Ley de Seguridad Nacional como una posible solución al órdago de los independentistas.