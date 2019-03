El vídeo de Epi y Blas que circula en la red y apela al 'voto útil' del PP frente a Vox

Cargos del PP han difundido un vídeo en el que se recurre a Epi y Blas, la famosa pareja de Barrio Sésamo, para explicar cómo votar a Vox en muchas provincias en las próximas elecciones generales impide echar al "okupa" de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. El PP que dirige Pablo Casado no ha enviado esta cinta a través de sus canales oficiales pero está circulando en grupos de WhatsApp e Internet. De hecho, algunos miembros del partido lo han compartido en redes sociales como Twitter, como es el caso de las diputadas Pilar Marcos o Isabel Cabezas.

La cinta, de un minuto de duración, comienza con Epi diciendo a Blas que va a votar al partido de Santiago Abascal el 28 de abril para "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Entonces, Blas cuestiona su decisión y le pregunta si no sabe cómo funciona la Ley D'Hondt.

Cargos del PP difunden un vídeo con Epi y Blas explicando que votar a Vox impide echar al "okupa" de Sánchez https://t.co/baUoyjF71H pic.twitter.com/rvYfDhGdqj — Europa Press (@europapress) 13 de marzo de 2019

"La provincia de Barrio Sésamo"

Epi dice que él solo quiere "quitarle las llaves del Falcon" al presidente del Gobierno. "¿Pero no tes das cuenta de que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas?", le espeta su compañero. Después de que Epi le responda que no lo entiende, Blas le explica cómo se hace el reparto de escaños en España como si Barrio Sésamo fuera una de las 50 provincias que reparten escaños en los comicios de abril.

"En nuestra provincia de Barrio Sésamo se necesitan mil votos para conseguir un escaño. Imagínate un partido constitucionalista tiene 998 votos, pero Don Pimpón y tu votásteis a Vox. Ni un partido ni otro consiguen así escaños y todos esos votos se pierden", prosigue Blas.

"Votar con la cabeza"

Es más, le recalca que si eso mismo ocurriera en muchas provincias se perderían "cientos de miles de votos" y "Sánchez y Begoña seguirían en el Falcón", en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, que aparece retratada en la cinta como la cerdita Peggy.

Por eso, Blas avisa a Epi que "aprenda a votar con la cabeza" porque si va a votar a "lo loco" en las elecciones, en vez de "echar al okupa de la Moncloa, se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas".

Precisamente, este miércoles Pablo Casado ha hecho hincapié en un acto en Zaragoza en un mensaje similar y ha pedido no fraccionar el voto del centro-derecha. Tras destacar que el Partido Aragonés (PAR) ha decidido no presentarse a las generales, dice que "ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad" porque eso impediría la "división del voto" y que no saliera beneficiado el PSOE y Podemos.

"Bienvenido al circo del Gobierno"

El PP sí que ha difundido en su cuenta oficial de Twitter otro vídeo bajo el título "Bienvenido al circo del Gobierno" en el que subraya que "cuatro años más de Pedro Sánchez serían cuatro años más de circo".

"Si no eliges PP, ellos vuelven". Ésa es la etiqueta que utiliza el PP para presentar esta cinta en las redes sociales, en la que recoge errores y repeticiones de miembros del Gobierno en diferentes actos, como la repetida coletilla en mítines de Pedro Sánchez diciendo que se encontró con una mujer que limpia o que trabaja de dependienta.

Cuatro años más de Pedro Sánchez serían cuatro años más de circo 🎪🤡#SiNoEligesPPEllosVuelven pic.twitter.com/RrlwOBSJ17 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) 13 de marzo de 2019

El vídeo también recuerda unas palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo asegurando que ella también ha trabajado en el ámbito privado "muchos años" y que es "funcionaria pública"; o la manifestación del pasado 8 de marzo con la imagen de la 'número dos' del Gobierno y la esposa de Sánchez coreando: "Que nos detengan, que somos feministas, que somos socialistas, y no nos pueden controlar".