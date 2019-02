El economista Garicano será el candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas

El economista y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha resultado elegido para ser cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas. Garicano se ha alzado como ganador tras vencer en las primarias de la formación con el 71% de votos. El desde este viernes candidato ha asegurado que se trata de un "reto y una oportunidad" luchar por Europa en un momento tan "crucial" de su historia, cuando esta construcción está bajo "intenso ataque" por parte de los nacionalistas y populistas que están intentando "destruirla desde dentro".

José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, ha destacado que Garicano, que actualmente es vicepresidente de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (Alde), es un "gran economista y un gran liberal". Garicano se enfrentaba en las primarias a otros 235 candidatos de la formación naranja, en la votación telemática que se ha realizado en las últimas 24 horas, desde las 10.00 de este jueves hasta la misma hora del viernes. Villegas ha añadido que el amplio margen de ventaja que ha logrado Garicano demuestra que era "el mejor candidato".

Respecto al resto de los componentes de la lista que presentará Ciudadanos al Parlamento Europeo, el candidato ha explicado que será la dirección la encargada de su elección en las próximas semanas, pero se ha mostrado convencido de que la candidatura será "de primera línea" debido a que Europa es donde se decidirá el futuro y no el lugar para "aparcar gente" en las listas. Además, Garicano ha asegurado también que la lista contará con gente de fuera del partido e independientes.

Por otra parte, y con motivo de la crisis abierta entre Francia e Italia por la reunión entre el vicepresidente del Gobierno italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, y un grupo de 'chalecos amarillos' en París, Garicano ha considerado que demuestra el peligro del populismo y de tener Gobierno que no creen en Europa. "Nos están intentando llevar a los años 30 y no están demostrando cómo de peligroso es una cosa que no había pasado en Europa en décadas, que los políticos de un país se dediquen a insultar sistemáticamente a los de otros", ha concluido.

Garicano colabora desde 2014 con Ciudadanos, donde lidera el equipo económico y ha participado en la elaboración de programas electorales y en la negociación de acuerdos de investidura y de gobierno. Además, desde 2016 es uno de los vicepresidentes del Partido de la Alianza de los Liberales y los Demóratas por Europa (ALDE) y actualmente se encarga de las conversaciones con En Marche!, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para constituir una plataforma transnacional con otras formaciones liberales para las elecciones de mayo.

Garicano, por su parte, ha dicho que es "un privilegio, un honor y una responsabilidad" ser el candidato de Cs y ha resaltado su "cariño y trabajo por Europa" a lo largo de su trayectoria profesional y política. "Ha sido una de las principales constantes en mi vida", ha manifestado.