El Gobierno asegura que la Variante de Pajares está "prácticamente completada"

El Secretario General de Infraestructuras del Gobierno central, Manuel Niño, ha asegurado este martes, durante la Comisión de Fomento, que la obra de la Variante de Pajares está "prácticamente completada".

Durante su comparecencia, e interpelado por el diputado socialista Antonio Trevín, Niño ha asegurado que "ya se ha comenzado a montar la vía" y ya están adjudicadas las principales obras para culminar los trabajos.

Sobre las fechas concretas de apertura de la variante, Niño ha rechazado dar un "mes exacto" de la puesta en servicio del primer túnel, tal como había solicitado Trevín. "Me llama poderosamente la atención su interés en conocer el mes exacto en el que se pondrá en servicio primer túnel de la Variante de Pajares", ha criticado. "De mi boca no va a salir ninguna fecha", ha asegurado.

El Secretario de Infraestructuras ha recordado que al inicio de la legislatura, la obra de plataforma estaba sin terminar y había problemas de filtraciones y deslizamientos en varios puntos de la variante, problemas, a su juicio "importantes" que había que resolver antes de continuar con las obras.

Asimismo ha destacado que en lo que va de legislatura, el Gobierno ha incluido en los presupuestos del AVE de Valladolid a Pajares, incluida la Variante, 1.200 millones, una cifra que en toda la legislatura se elevará a 1.735 millones (con los 540 millones presupuestados para 2015).

En la variante, ha proseguido Niño, se han invertido 367 millones, se han licitado contratos por importe de 344 millones y se han adjudicado 200 millones. "A día de hoy estamos solucionando importantes problemas de filtraciones en los túneles", ha explicado.

Con la nueva Variante, el trayecto Madrid-Oviedo se hará "en tres horas quince minutos" y Madrid-Gijón se hará en tres horas 40 minutos.

Trevín critica que no de plazos concretos

Por su parte, el diputado socialistas ha criticado que desde el Gobierno de España no se den plazos concretos para la puesta en servicio de la variante. "Como la canción, siempre me dices lo mismo. Hace un año le preguntaba por cosas parecidas y ya me habló de las filtraciones cuando sabía que los proyectos estaban hechos y ustedes ni los habían iniciado", dijo.

Además, Trevín ha reprochado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenga un ritmo inversor "seis veces menor" en la infraestructura ferroviaria entre enero de 2012 y septiembre de 2013 "que la inversión que recibió la obra con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2011".

Con todo, el diputado del PSOE por Asturias en el Congreso lamenta la falta de compromiso del Ministerio de Fomento y critica las "mentiras" de su titular, Ana Pastor, remarcando que "los 317 millones de euros de inversión prevista para la infraestructura en 2015 es prácticamente la misma inversión que le dedicaron hace tres años".