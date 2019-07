Iglesias se niega a separar la negociación del programa de gobierno y los ministros

No a la figura del ministro técnico. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado en rotundo la posibilidad planteada por el el presidente del Gobierno en funciones de que presente candidatos "independiente de reconocido prestigio" para el ministro técnico. Por el contrario, Iglesias considera que en lugar de "tecnócratas" debería haber perfiles políticos al frente de los ministerios.

Por el contrario, Pablo Iglesias ha abogado por un gobierno de coalición entre ambas fuerzas con un reparto de ministerios equitativo. Para el líder de Unidas Podemos, dentro de un gobierno "tiene que haber" ministros técnicos, "pero también representantes políticos" que han sido elegidos por los ciudadanos en las elecciones. Iglesias ha dicho que "entiende que el PSOE no procede de una cultura en la que haya que ponerse de acuerdo con otros", pero ha confiado en que "al final se imponga el sentido común".

En una entrevista en La 1, el líder de Unidas Podemos ha calificado de "falta de respeto" que no dejen a un socio de gobierno sentarse en el Consejo Ministros. Iglesias ha criticado que "para algunos" lo importante no sea el programa de gobierno para los cuatro años de legislatura, si no que lo importante sea "ser presidente a toda costa". Para Iglesias, no es seria la postura del PSOE de "un poder omnímodo" que abarca "todos los sillones y todos los ministerios".

Iglesias ha desmentido las declaraciones de este mismo viernes por la mañana de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, de que el programa enviado por el PSOE está "nutrido de elementos del programa electoral de Unidos Podemos". Según el dirigente de Unidas Podemos, "las negociaciones tiene que ser integrales" y el acuerdo mandado por el PSOE, "no incluía propuestas nuestras".

Al mismo tiempo, Iglesias ha criticado el "modo relato o modo márketing" en el que se encuentran "algunos", pero, y de nuevo en referencia a las declaraciones de Calvo, el equipo negociador de Podemos "lleva esperando desde hace dos meses y medio". Es por ello que no considera "razonable" que el PSOE lance sus propuestas de gobierno a través de los medios de comunicación en lugar de directamente a Unidas Podemos.