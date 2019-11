JxCat pone dos condiciones a Sánchez: reconocer a Puigdemont y un relator 

La portavoz y diputada electa de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha explicado este lunes las condiciones de su formación para avalar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y entre ellas se incluye reconocer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como interlocutor, pero también al expresidente Carles Puigdemont, e incluir la figura de un relator internacional.

En una rueda de prensa acompañada de varios miembros del espacio político, tras mantener una reunión en el Parlament, incluidos Torra, miembros del Govern y Puigdemont -por videoconferencia-, ha explicado que una de sus condiciones para abrirse al diálogo es "reconocer la prisión y el exilio como actores políticos en la negociación en la figura del vicepresidente Oriol Junqueras y en la figura de Carles Puigdemont".

Borràs ha concretado que piden una mesa de negociación sin condiciones, en la que ellos plantearán el derecho de autodeterminación de Cataluña, que el Estado debe reconocer que se va abordar un diálogo de igual a igual, y que cualquier decisión terminará con una votación para que los catalanes decidan su futuro -JxCat quiere que esa votación sea sobre la independencia-.

Ha reflexionado que, si en esa mesa de negociación se acepta hablar de autodeterminación, no tiene sentido que no se permita hacerlo en el Parlament, por lo que considera que sería "un gesto" más que una condición que el Gobierno retirara todos los recursos contra iniciativas políticas impulsadas en la Cámara catalana sobre ese respecto.

Además, ha subrayado que ese diálogo requiere de unas garantías que solo ven posible en la figura de un "mediador internacional, porque el que tiene la voluntad de negociar sin esconder nada, no tendría que tener problema" con esa figura.

Negociación sin JxCat

Borràs ha planteado estas condiciones para abrirse al diálogo pese a reconocer que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos para abordarlo: "Está apagado o fuera de cobertura o en coma permanente. No ha habido gesto. No querrán que invistamos a nadie".

La diputada en el Congreso ha ironizado sobre que puede que los socialistas ya cuenten con los votos suficientes para investir a Sánchez y por eso no les llaman, aunque en respuesta a los periodistas no ha querido concretar si esos votos a los que hacía referencia son los de sus socios de Gobierno: ERC.

Desde la semana pasada han trascendido negociaciones entre los socialistas y los republicanos para avanzar en una eventual investidura y Borràs ha advertido de que "ninguna solución será completa si no están todos sus actores", y más teniendo en cuenta que la suya es la formación a la que pertenece el presidente de la Generalitat.

Ha destacado, además, que, pese a que apuestan por una posición conjunta del independentismo de cara a la investidura y a la posterior gobernabilidad del Estado, no han venido "a votar igual que los otros", por lo que no renunciarán a sus tesis, que recuerda que responden a los compromisos con sus electores.

Con todo, para Borràs, "ha calado el mensaje" que atribuye a JxCat de que no se pueden dar los votos a la investidura a cambio de nada, ha insistido en que no se trata de ceder y ha afirmado que es el PSOE el que se posiciona en el 'no a todo', en sus palabras.