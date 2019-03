Jordi Sànchez, propuesto también como número uno para las elecciones generales

El presidente de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, que actualmente se encuentra en prisión preventiva y está siendo juzgado en el Tribunal Supremo, ha sido propuesto como cabeza de lista de JxCat para las elecciones generales del 28 de abril.

Este anuncio llega un día después de que ERC comunicara que su cabeza de lista el 28A será su presidente, Oriol Junqueras, también encarcelado por el 1-O y juzgado en el Supremo por la causa del Procés. La diputada del Parlamento de Cataluña Marta Vilalta, fue la encargada de anunciar la candidatura del exvicepresident para las elecciones europeas y generales "hasta que la situación" en la que se encuentran los políticos acusados ante el alto tribunal "continúe".

La presentación de la candidatura de Sànchez, a falta de un posible acuerdo con PDeCAT, supone una secesión del voto independentista entre los cuatro partidos independentistas mayoritarios: PDeCAT, CUP, ERC y JxCAT.

La Crida ha anunciado también que someterá esta propuesta a una consulta vinculante entre sus bases este mismo viernes. La consulta pregunta a la militancia si "¿Consideras oportuno que Jordi Sànchez encabece la candidatura de Junts per Catalunya por la circunscripción de Barcelona al Congreso?". El comunicado difundido por la Crida continúa diciendo que "antes de dar el sí o no definitivo, Sànchez quiere saber qué opina la gente de la Crida, dado que la entidad no se presenta a estas elecciones".

La votación concluirá el lunes a las 19:00 y solo se puede hacer de manera telemática. El comunicado de la Crida añade que "nuestra democracia es de abajo hacia arriba y por esa razón te consultamos".

Con esta, se trata de la segunda votación que celebra esta semana, tras la anterior en la que más del 90 % de las bases apostaron por concurrir a las generales en confluencia con otras organizaciones soberanistas. No obstante, la propia dirección de la Crida descartó finalmente concurrir a las generales con sus siglas si no hay una lista unitaria, algo que no parece que vaya a suceder tras el rechazo de ERC a esta propuesta.

Un sector de la organización, liderado por la organización Junts per la República (de la que forman parte Ferran Mascarell y Agustí Colomines), recela de un pacto electoral con el PDeCAT y no cierra la puerta a una candidatura sin los demócratas.