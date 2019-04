Expedientan al Ayuntamiento de Madrid por proyectar de los papeles de Bárcenas

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha acordado abrir un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid y Podemos por la proyección el pasado sábado de unas imágenes con los conocidos como 'papeles de Bárcenas' en la fachada de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, una acción enmarcada en una campaña de la formación liderada por Pablo Iglesias bajo el lema 'Que no vuelvan'.

Así lo recoge la resolución donde la Junta incoa el expediente "por posible infracción electoral contra el Ayuntamiento de Madrid, el concejal responsable del Distrito de Centro, Jorge García Castaño, y contra cualquier otra autoridad que resulte responsable de la cesión del uso de la fachada de la Casa de la Panadería con fines electorales".

También abre un expediente contra Podemos por la difusión de la campaña y contra algunos de sus miembros, Pablo Echenique, Irene Montero, Juan Manuel del Olmo e Isabel Serra, por la difusión a través de las redes sociales de esta "propaganda electoral".

La Junta Electoral también persigue a Ciudadanos

Ciudadanos tendrá que retirar la lona que había instalado en Avenida de América y en la que aludía al colchón del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras recibir un requerimiento en este sentido por parte de la Junta Electoral Provincial de Madrid.

La formación liderada por Albert Rivera tenía de plazo hasta las 18.00 horas de este jueves para proceder a retirar la lona, que cubre la fachada del número 4 de Avenida de América. En el cartel se puede leer: "Mi primera decisión fue cambiar el colchón de la Moncloa.- Pedro Sánchez. Pedro, nosotros vamos a cambiar España".

Por su parte, desde Ciudadanos han indicado que han procedido a realizar "las acciones necesarias para efectuar esa retirada" y han recalcado que ya indicaron que cumplirían con lo que la Junta Electoral acordara, "como siempre" ha hecho.

No obstante, han vuelto a denunciar que el PSOE de Pedro Sánchez haya denunciado la colocación de esta valla pero "no denuncie ni pida la retirada de las pancartas que critican a España y aseguran que no es una democracia, ni de los lazos amarillos de sus socios Torra y Puigdemont que invaden el espacio en Cataluña que es de todos".