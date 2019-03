¿Cuánto vive un gato?¿Por qué ronronea? 40 respuestas a preguntas sobre gatos

El 20 de febrero es la fecha elegida desde hace años para conmemorar el Día Internacional del Gato. Este popular felino, animal de compañía usual en muchos de nuestros hogares, encontró en 'Socks', el simpático gato de la Casa Blanca de Washington a su icono. El motivo de celebración de este día es el de conmemorar el fallecimiento de Socks (1993-2001).

1. ¿Gato o gata? Todos los gatos son especiales, sean hembras o machos. Se dice que los gatos son más independientes y menos cariñosos y como son más grandes pueden tener gestos más bruscos. Si se trata de un gato que sale al exterior, se suelen alejar más que las hembras del núcleo familiar y si no están castrados pueden tener peleas con otros gatos. Las hembras, suelen ser más dóciles, caseras y cariñosas y se suelen alejar menos de la casa pero como hemos comentado antes cada gato es único y como en todo, también hay excepciones.

2. ¿Cómo piensan los gatos? No se puede saber con certeza qué piensan exactamente los gatos pero quien tiene uno sabe que ellos son los dueños de la casa y nosotros sus amos. Son animales inteligentes y aprenden rápido. Si alguien se levanta a las 6 de la mañana y les da algo de comer esperarán cada mañana, si les das una medicina que no les gusta, en cuanto la vean saldrán despavoridos... Esta inteligencia los convierte en animales fascinantes. Lo que sí sabemos es que los gatos tienen comportamientos diferentes cuando están con humanos a cuando lo hacen con otros gatos. La forma de jugar, por ejemplo, es completamente distinta.

3. ¿Cuántas horas puede dormir un gato? Su naturaleza es dormilona. Un gato adulto duerme entre 16 y 17 horas diarias; esto significa que un 75% del día lo pasa durmiendo. Cuando son cachorros duermen más: unas veinte horas. Hay que decir que el 70% del sueño del gato adulto, son pequeñas 'cabezadas' de pocos minutos en las que el animal no está relajado del todo. Durante el sueño, su temperatura corporal baja por lo que suelen elegir lugares calientes o soleados para su reposo.

4. ¿Tu gato te reconoce? Si tienes un gato habrás asistido insólito a cómo te gira la cara o a cómo desaparece cuando le estás hablando. Tu gato reconoce tu voz y sabe cuándo le están llamando pero simplemente te ignora. Este comportamiento, al parecer, viene de lejos y es que lo gatos no se domesticaron para obedecer las órdenes de los humanos.

5. ¿Qué memoria tienen los gatos? ¡Memoria de elefante! Los gatos tienen muy buena memoria, buena y muy selectiva. Los felinos recordarán todo lo que les sirva de utilidad para llevar una vida más cómoda. Saben perfectamente dónde se guarda su comida, dónde está su arenero, dónde dejaron sus juguetes y cuáles son los sitios más calentitos y soleados de la casa. ¿Acude a la cama cuándo te pones el pijama?; ¿Maulla cuando oye el abrir el armario donde se encuentran sus latas?... El gato se acostumbra y se adapta a las rutinas de su amo, a sus reglas y a las normas, aunque les costará recordar aquellas que le resultan un fastidio como por ejemplo que no se afilen las uñas en el sofá.

6. ¿Por qué los gatos tapan sus excrementos? Hay dos teorías. La primera dice que los gatos tapan sus excrementos por una cuestión de superviencia, para que los depredadores no puedan localizarlos por el olor y la segunda habla de la pulcritud del gato, una manera de no retarnos (a los humanos) y una forma de demostrar su sumisión. Los machos, en cambio suelen hacer lo contrario, apilan sus heces. Al tapar sus necesidades, el olor se reduce, pero no al 100% por lo que se trata también de una forma de decirnos que están ahí pero no de una forma agresiva.

7. ¿Qué juguetes son los más adecuados? Lo que más le puede gustar a un gato en este mundo es una caja. Les encanta rascarse, meterse dentro y jugar con ella. Las cañas, ratoncitos de cuerda, peluches, pelotas... Los gatos que no salen de casa necesitan actividad física y hay que despertar su instinto y sus ganas de jugar con estos elementos. Un gato entretenido es más feliz.

8. ¿Dónde cabe uno... caben dos? Ni siempre es mejor que un gato esté solo ni siempre estará mejor que esté acompañado de otro gato. Las ventajas de tener dos gatitos es que se plantearán retos mutuos, si pasas mucho tiempo fuera de casa podrán jugar entre ellos y hacerse compañía y también dormirán juntos. Pero también hay inconvenientes. Los gatos son animales solitarios e independientes y sobretodo muy territoriales. Les gustan sus rutinas y les puede sentar mal la llegada de un nuevo compañero. En este caso, se recomienda ir juntándolos poco a poco. Hay un error muy común que suelen cometer los dueños de mascotas y es pensar que nuestro gato estará mejor en compañía de otros gatos. "Hay que conocer el entorno y la situación del animal porque puede resultar contraproducente", indica el veterinario de Bilbao Rafael Uruchurtu.

9. ¿Cuántos años vive un gato? Los gatos domésticos suelen vivir en torno a los 13-15 años, aunque es posible que lleguen hasta los 20-25 años. Sin embargo, la media de edad de un gato callejero se encuentra en torno a 3-6 años.

10. ¿Cuándo les gusta la compañía de otros gatos? Un gato buscará la compañía de otro gato para jugar y para dormir. Mejor que juegue con otro gato a que lo haga con tus manos.

11. ¿Tienen siete vidas? Se dice que los gatos tienen siete vidas por su asombrosa agilidad, pero también se dice que la curiosidad mató al gato. Los gatos son curiosos por naturaleza y eso hace que se puedan poner en peligro de manera más frecuente. Sin embargo, esa agilidad que tienen para salir indemnes de las situaciones peligrosas es la razón de sus siete vidas.

12. ¿Ven en la oscuridad? Sí ven en la oscuridad. Los gatos son cazadores crepusculares. De hecho la pupila del gato es excepcional en el mundo animal. Puede cerrarse completamente evitando que le entre luz, por lo que son capaces de adaptarse a condiciones tanto de luz extrema como de falta de ella (dilatándola al máximo). Los gatos ven de noche hasta 6 veces mejor que los humanos, debido a su anatomía y fisiología retiniana. Por supuesto, en ausencia total de luz no ven, pero son capaces de guiarse y cazar mediante sus vibrisas y su sentido del oído.

13. ¿Se pueden adiestrar? Claro que se pueden adiestrar, el problema que tenemos es su permanencia en el momento que vayamos a dedicar al entrenamiento. Un perro, por su carácter social y gregario, estará con nosotros siempre que le prestemos atención. La conducta solitaria del gato hará que debamos aprovechar el momento en que quiera estar cerca de nosotros para el adiestramiento. De todas formas, si cultivamos esta capacidad desde pequeñitos, será mucho más fácil.

14. ¿Son peligrosos para los bebés? "No son ni más ni menos peligrosos que cualquier otra mascota. Para estar con un bebe debemos habernos asegurado de que esa mascota se ha socializado con bebés y niños de distintas edades. Por supuesto, como medida de seguridad nunca se debe dejar al gato solo con el bebe. También hay que tener cuidado con la conducta de caza del gato, que se activa cuando hay cosas que se mueven delante de él, como pueden ser las manitas y pies del bebe", explica Rosana Álvarez, etóloga y experta en comportamiento animal.

15. ¿Se llevan mal con otros perros? "No tienen por qué llevarse mal con un perro si durante su periodo de socialización han convivido, por lo que lo identificará como una especie conocida y amiga. Lo que sí es cierto es que un gato que echa a correr delante de un perro activará la conducta de caza de éste, con la consiguiente persecución. Por lo que en casa hay que tener cuidado en estos casos".

16. ¿El gato es fiel? Si entendemos por fiel la conducta altamente social del perro podemos decir que no lo es. Los gatos están muy especializados en llevar una vida solitaria, por lo que no necesitan de una compañía constante en la vida, como es el caso de los perros. Es verdad que actualmente podemos encontrarnos con gatos, que debido a la selección hecha por el hombre, desarrollan una conducta social más acentuada. Eso, acompañado por los refuerzos constantes de su propietario, puede hacer de muchos gatos hoy día compañeros ideales.

17. ¿El gato es traicionero? "No, la traición no tiene nada que ver con la conducta ni las pretensiones de un gato. El gato es un animal solitario, aunque la domesticación ha provocado que cada día más se encuentren gatos con una conducta social muy acentuada. Al ser un animal solitario evitará por todos los medios tener que encontrarse con otros individuos, además de contactar con cualquiera de ellos que no sea de su grupo o familia. Por ello suele clasificarse como traicionero, frecuente y erróneamente comparado con el perro, cuya conducta sí es altamente social".

18. ¿Si pierde los bigotes pierde el equilibrio? "Las vibrisas son pelos táctiles situados en la zona de la cara y del carpo. Son pelos más gruesos y más largos de lo normal y su particularidad es que están conectados internamente con un músculo de control voluntario y receptores nerviosos. De esta manera, los gatos son capaces de detectar pequeñas variaciones en las corrientes de aire procedentes de objetos cercanos. Son muy importantes en su orientación especial junto con el resto de los sentidos. El equilibrio en el gato es un complejo sistema formado por el sistema muscular, táctil y visual. Si el gato pierde sus vibrisas tendrá que apoyarse mucho más en otros sentidos".

19. ¿Les gusta la leche? "Los gatos no tienen lactasa, la enzima que degrada la lactosa que contiene la leche. Esta enzima está presente en los lactantes pero desaparece tras el destete. Por tanto, el darles leche puede provocar problemas gastrointestinales. Los gatos son animales carnívoros estrictos y la leche es un alimento infantil. Otra cosa es que el gato asocie el momento de darle leche, o cualquier otro alimento con nuestra atención, de manera que la leche se convertiría en algo mediante lo cual consiguen que les prestemos atención", informa Álvarez.

20. ¿Los gatos caen siempre de pie? No, los gatos no siempre caen de pie. Esto dependerá de la altura desde la que caigan. Cuando un gato cae, si tiene tiempo de darse la vuelta sobre sí mismo, aterrizará de pie. Si la altura de la caída no es muy grande, a veces no les da tiempo de hacer esto y pueden caer sobre su cuerpo. Por ello, en ocasiones es preferible una caída desde una altura mayor para que puedan ser capaces de girarse sobre sí mismos y caer sobre sus cuatro patas. Esto no significa que no puedan hacerse daño claro. Desde los 40 días de edad el gatito tiene esta habilidad desarrollada. Es un comportamiento instintivo pero que necesita parte de aprendizaje".

21. ¿No son aptos para embarazadas? Esto es totalmente incierto. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parasito intracelular: Toxoplasma gondii. La enfermedad es muy poco frecuente en gatos y existen estudios que demuestran la poca probabilidad de contagio mediante las heces de un gato infectado, siendo más frecuente el contagio a través de frutas o verduras mal lavadas, carne poco cocinada o suelos contaminados".

22. ¿Por qué ronronean y qué significa? Además de las señales que el gato nos muestra y que podemos interpretar existen otras que no se ven pero sí se oyen. Quizá, la más agradable es su ronroneo.El gato ronronea cuando contrae rápidamente los músculos de la laringe y el diafragma y se trata de una expresión de alegría o sumisión.La mayoría los hacen cuando están contentos o a veces ante la expectativa de estarlo, como cuando les preparas la comida o saben que van a ser acariciados. También pueden ronronear cuando tienen miedo o sienten dolor y lo utilliza para comunicarse y decirnos que está enfermo.

23. ¿Qué hago para que me haga más caso? Cuanto menos caso le hagas, más se acercará a ti. Mientras que en los humanos el contacto visual es un signo amistoso, para un gato puede ser hasta una amenaza. En ocasiones ocurre que cuando llegan invitados a casa el gato se acerca más a aquella persona a la que no le gustan estos animales. Esto se debe a que mientras el resto no deja de mirarlo esperando que se acerque, éste prefiere acercarse a quien no le está mirando constantemente.

24. ¿Qué significa su maullido? Existen los maullidos de cuando piden algo, cuando están derrotados, de lamento, es como si lloraran, el gruñido o bufido, también fácil de identificar y el rechazo.Puede ser corto y apenas audible, lo utilizan cuando quieren algo, o el prolongado más típico de épocas en celo.

25. ¿Cómo sé si está alegre? Si mueve la cola de forma suave probablemente tenga ganas de jugar y se siente feliz. Cuando un gato está interesado en algo o siente curiosidad eleva la cola y dobla la punta hacia un lado. Si cuando llegas a casa tu gato te recibe con la cola totalmente vertical y con la punta muy recta significa que se siente muy feliz de verte. Las orejas de los felinos son, al igual que la cola, extremadamente móviles. Cuando está feliz, sus orejas están hacia arriba y giran en dirección del sonido que escuchan. Tener los bigotes extendidos hacia adelante es un signo de felicidad y curiosidad.

26. ¿Y si está enfadado? Cuando mueven la cola de un lado a otro no quiere decir que esté feliz, como es el caso de los perros, sino todo lo contrario, el animal está enfadado o molesto y es en este momento cuando puede morder o arañar. La rapidez en el movimiento de la cola es proporcional a su enfado.Una cola rígida que se sacude como si fuese un látigo quiere decir ¡Peligro, gato irritado! Cuando la cola se infla y se arquea significa que el animal está en posición de defensa y pude atacar.

La boca del gato es una señal de agresión, a excepción de cuando bostezan. Un simple siseo con la boca abierta es una amenaza, al igual que cuando emiten gruñidos con la boca cerrada. A veces enseñan los dientes, pero no para amenazar sino para analizar los olores. Si tiene miedo, está irritado o enfermo echará sus bigotes hacia atrás a lo largo de sus mejillas. Cuando están asustados o a la defensiva las llevan las orejas hacia el costado. Es un signo de sumisión pero también de protección en caso de peleas para evitar heridas. Cuando las tienen en ángulo y hacia delante, están enojados y diciendo que pueden ser agresivos.

27. ¿Es necesario vacunarle si no sale de casa? "El primer año sí es recomendable vacunar para certificar que el animal está sano pero sino con hacerlo cada tres años es suficiente, a modo de recordatorio", asegura Uruchurtu.

28. ¿Por qué se frotan contra nuestras piernas? Cuando un gato se frota contra ti te está transmitiendo su hormonas de la felicidad. Es un signo que demuestra afecto y a la vez una forma de marcarte con su olor y decir 'eres mío'. Lo hacen cuando se sienten felices y tranquilos.

29. ¿Eliminan las energías negativas? Dicen que los gatos son animales mágicos. Tienden a absorber y eliminar las energías negativas. Si alguien a quien quieren y respetan está enfermo, es muy probable que no se muevan de su lado. En el Antiguo Egipto colocaban estatuas de gatos fuera de las casas para impedir la entrada de espíritus malignos porque se decía que el gato todo lo ve. Si el gato duerme contigo te está protegiendo de malas energía. También absorben nuestro estrés.

30. ¿Cuándo puedo acariciarle? Lo podrás acariciar cuando el gato quiera y le apetezca. Lo mejor es extender la mano o un dedo para el gato lo huela; si no hace caso, lo mejor es dejarlo para otro momento. Si frota su cabeza o su cara contra la mano entonces la podemos extender y acariciarlo: la barbilla, detrás de los bigotes y entre las orejas suelen ser sus partes favoritas. Acarícialo desde la cabeza hasta la cola. Si no conoces al gato evita rascarle la barriga, tocarle las patas o acariciarlo a contra pelo, puede que no les guste y recibas un arañazo o un mordisco.

31. ¿Cómo se enseña a un gato? Como hemos comentado antes los gatos son animales muy inteligentes. Si se sube a la mesa de la cocina y le recriminamos varias veces entenderá que no debe subirse pero no entenderá que tampoco se puede subir a la mesa del comedor. Sin embargo, sabrá que cuando no estemos presentes podrá hacerlo sin ningún tipo de recriminación. Es recomendable utilizar siempre la misma expresión cuando hace algo mal y reñirle en el momento.

Es importante no hacer excepciones; si no le deja subirse en el sofá pero un día le apetece echar la siesta con el felino se subirá todos los días. Los castigos son algo delicado, es importante que no asocie el castigo con la persona en vez de con algo que ha hecho. Hay que premiarlo cuando hace algo bien, porque los gatos se mueven por recompensas.

32. ¿Por qué dan masajes? Los gatos dan masajes como reflejo de una etapa de su infancia. Lo hacen en superficies blandas, incluyendo nuestra tripa cuando se sienten felices. De cachorros lo hacían sobre el vientre de su madre para obtener la leche.

33. ¿Mudan el pelo? La naturaleza es sabia y con la subida de las temperaturas en la primavera, el pelo y la piel del gato se adapta a los cambios. Es importante mantener en esta época un cepillado diario sobretodo en los gatos de pelo largo.

34. ¿Se reconocen en los espejos? Nunca sabremos si cuando un gato ve su reflejo sabe que es él. Pueden pensar que se trata de otro gato y actuarán arqueando el lomo, pero verán que el 'otro gato' hará exactamente lo mismo que el y eso le desconcertará. La mayoría no reaccionarán al ver su reflejo porque éste no tendrá ningún olor y esto es fundamental para que el gato reaccione ante otro ser vivo.

35. ¿Los gatos sueñan? Los gatos, como todos los mamíferos, sueñan y lo hacen el doble que los humanos. Duermen una media de 17 horas diarias y eso da para soñar muchas cosas. Sabemos que hay actividad cerebral durante el sueño pero no podemos saber qué es lo que están soñando. Para saber si está soñando hay que observarle: mueven los párpados ligeramente y también sus bigotes. Durante el sueño, todos los recuerdos vividos durante el día se clasifican y muchos de ellos vuelven a vivirse durante el descanso aunque de manera desordenada.

36. ¿Por qué les gusta esconderse? Dale una caja a tu gato y será feliz como una perdiz. Se sienten seguros, cálidos y libres de estrés. Algunos prefieren meterse debajo de la cama y otros prefieren observarlo todo desde la seguridad de las alturas. Los armarios también suelen ser de sus escondites preferidos. Es importante proporcionar a tu gato un lugar donde se sienta tranquilo.

37. ¿Por qué se vuelven locos por la noche? La mayoría de los gatos llega la noche y ¡voilá! Se transforman. Corren como locos, se suben a los muebles, tiran cosas... Y no, la noche no les confunde. Simplemente es la hora de la caza. Si han estado durmiendo durante el día estarán más inquietos durante la noche. Los gatos que no están esterilizados son más nerviosos.

38. ¿Se alegra de verme cuando llego a casa? Muchos gatos se acercan a la puerta cuando la abres e incluso se saben las rutinas de los dueños y minutos ante de que metan la llave, se acercan a la entrada y esperan. Suelen expresar su alegría restregándose contra tus piernas, con la cola en alto ligeramente doblada.

39. ¿Cuántos metros pueden saltar? Depende del tamaño, el peso, la edad la agilidad del animal. Pueden llegar a saltar hasta dos metros.

40. ¿Cómo es el olfato del gato? No tienen tan buen olfato como los perros pero también podría decirse que es excelente. Los gatos nos huelen para reconocernos, huelen la comida para saber si está en buen estado... En el olfato tienen 19 millones de terminaciones nerviosas, mientras que los humanos contamos con solo cinco.