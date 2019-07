Mas aboga por negociar la investidura de Sánchez y no provocar "más tensión"

El expresidente autonómico catalán Artur Mas ha abogado por negociar con el PSOE, Unidas Podemos y el PNV una eventual investidura de Pedro Sánchez, ya que ha defendido que no hace falta "provocar más tensión" en las relaciones entre Cataluña y España.

"Si no nos podemos separar legalmente de España en estos momentos(...) ¿hace falta tener en Madrid un Gobierno que cada día quiera prender fuego a nuestra casa? ¿O preferimos un Gobierno que no nos resuelva la situación pero que, como mínimo, no venga con las cerillas?", ha dicho en una entrevista en TV3.

Mas, que ha evitado usar la palabra "facilitar" al ser preguntado en estos términos, ha precisado: "Es no decir no de entrada (...) identifiquemos maneras de que no lleguen los otros a gobernar España, que son los que nos prenderían fuego cada día en nuestra casa".

El expresidente ha subrayado que no confía en que un Gobierno apoyado en una mayoría formada por PSOE, Unidas Podemos y PNV vaya a aportar una solución al conflicto catalán, pero ha insistido en que hay que evitar "más tensión añadida" que pueda ir en detrimento de los intereses de Cataluña.

Mas, que ha afirmado que en estos momentos no se ve volviendo a la primera línea de la política, también ha sostenido que el PSC es un "interlocutor reforzado" para el independentismo después de los buenos resultados que han obtenido los socialistas catalanes en las elecciones municipales del 26 de mayo. "Tan real es la Cataluña independentista como la que no lo es", ha apostillado.