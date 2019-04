'Escaños en Blanco': " Sacan tajada del voto nulo, en blanco y de la abstención"

Son un partido de ciudadanos anónimos. Apenas aparecen en entrevistas o en tertulias televisivas. Gastan lo mínimo para darse a conocer, y siempre pagan de su bolsillo. Pero son un ejemplo de eficiencia. Lograron 97.000 votos en las generales de 2011. Y 115.000 en las europeas, en cuya campaña invirtieron la escuálida cantidad de 6.000 euros.

El sistema no se lo ha puesto fácil. A pesar de que cuentan con un evidente respaldo popular, desde 2011 la ley obliga a pedir avales una y otra vez para poder presentarse. En los últimos cuatro años, cinco veces. Para el 20D han conseguido estar presentes en 12 circunscripciones: Alava, Vizcaya, Asturias, Murcia, todo Aragón, La Rioja… en Madrid y Barcelona han pleiteado con el Constitucional.

Aseguran que no quieren dinamitar el sistema, sino perfeccionarlo. Miguel Colomo, representante del partido Escaños en Blanco en estas elecciones generales, asegura a lainformación.com que su formación existe por necesidad ciudadana: "Para que los partidos no saquen tajada del voto blanco, el voto nulo y la abstención". ¿Cómo? No ocupando el cargo para el que ha sido elegido. Dejemos que él lo explique mejor.

¿Qué diferencia hay entre votar nulo, votar en blanco y votar por Escaños en Blanco?

Las personas que votan en nulo o en blanco no consiguen que su voto valga para algo. Cuando votan por 'Escaños en Blanco' consiguen que su voto tenga el mismo valor que el voto dado a cualquier otro partido.

Si quiero votar en blanco, voto en blanco. ¿Para qué necesito un partido?

Para que tu voto en blanco esté representado.

¡Pero si quien vota en blanco lo que quiere es que no le represente nadie!

Precisamente para eso estamos los candidatos de Escaños en Blanco, que nos comprometemos a no asumir el cargo si resultamos elegidos. Es el único punto de nuestro programa.

Perdone, pero no acabo de verlo.

Es normal: mucha gente no nos entiende a la primera.

¿Y qué sentido tiene esta actitud?

Hacer patente y visible el descontento con la política que mucha gente expresa en el día a día y que, sin embargo, no tiene un reflejo proporcional en las instituciones. Nuestro partido ha nacido por pura necesidad de expresar este sentimiento. No tiene una función ideológica sino instrumental.

¿Cuál es la utilidad práctica?

Por lo pronto, ahorramos costes al Estado, porque nuestros candidatos no juran el cargo, luego no cobran. Además, somos el instrumento para aquellos que quieren votar pero no encuentran ningún candidato que les convenza. Con nosotros puede estar seguro que ningún candidato de esos que no desea le van a representar.

¿Qué decís cuando os acusan de querer dinamitar la democracia desde dentro?

Es justo lo contrario: queremos fortalecerla. Para eso, debemos dotar esta democracia de elementos autorreguladores. Cuando los partidos no generan confianza, la gente deja de votar o comienzan a dar poder a partidos raros o antidemocráticos. Eso empobrece la democracia. Es mejor tener una forma de hacer patente el descontento. De este modo, podemos buscar soluciones.

¿Son ustedes el partido de los anarquistas?

No lo somos. Es cierto mucha gente nos califica así. Quizá algunos de ellos voten por nosotros. Así es la democracia.Aprovechar bien el dinero

¿Quién les financia?

Nosotros. Renunciamos a todas las subvenciones públicas y a cualquier sueldo público, puesto que no vamos a tomar posesión del cargo. Nuestros simpatizantes y militantes pagan una cuota de 60 euros, que puede ser menor si el afiliado tiene problemas para pagar.

¿Y qué hacen con el dinero que recaudan?

Campañas electorales muy modestas, pero muy eficientes. Invirtiendo sólo 6.000 euros, recibimos más de 115.000 votos en las europeas del año pasado. Hubo partidos que, gastando ciento sesenta veces más, obtuvieron sólo el doble de votos que nosotros. Aprovechamos mucho el poco dinero que tenemos.

A lo mejor es una pregunta tonta, pero… ¿qué pasaría si, en unas municipales, ganan ustedes todos los escaños de un pueblo?

A efectos prácticos, la instancia administrativa superior se haría cargo de la administración del municipio. Pero sobre todo quedaría muy claro que en ese pueblo hay un gran problema, porque ningún partido ha conseguido convencer a los votantes.

Excepto el suyo…

Claro, pero nuestros votantes ya saben que nosotros no accedemos al cargo. Lo anómalo no son los escaños vacíos, sino que la gente no quiera ser representada por los partidos. O que lo sea por partidos que a una buena parte de la población no convencen.

¿Cuál es el perfil de sus votantes?

Gente que antes votaba en blanco o nulo, pero que quieren cambiar el sistema. Gente con inquietudes políticas, pero sin tiempo ni dinero para crear un partido tradicional. Cada uno tiene su trabajo.