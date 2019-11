Esta es la larga lista de los privilegios que tienen nuestros diputados y senadores

Ser diputado o senador en España es un chollo hoy en día. Además de tener sueldos muy superiores a la media, gozan de una serie de complementos que el resto de 'mortales' ni puede soñar: desde ayudas para el alojamiento o para pagar el taxi hasta tener móvil, Ipad e internet gratis.

Estos son los principales privilegios de nuestros diputados:

- Sueldos muy por encima de la media. Según los últimos datos disponibles del INE, el sueldo medio bruto en España es de 22.511 euros, es decir algo más de 1.800 euros al mes. Sus señorías superan por mucho esta cifra: un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros, que es el sueldo base de un diputado. A esa cantidad, hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Una de esas dietas que completan el sueldo de un diputado es la de alojamiento y manutención. Todo diputado de una circunscipción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y los dispendios en comidas, según el Régimen Económico del Congreso.

Para los parlamentarios de Madrid, esta cantidad se reduce a 870, 56 euros, según el Régimen económico y ayudas de los señores diputados. Estas ayudas están exentas de IRPF.

- No pagan ni un billete de avión y tienen 250 euros al mes para taxis. A sus señorías también se les abona aparte los gastos de transporte público, ya sea avión, tren o barco, aunque este dinero no va directamente a su bolsillo sino que el Congreso se lo paga a la empresa transportista.

Además, viajan en' business' si es en avión ya que el Congreso tiene un convenio con Iberia por el que sale por el mismo precio viajar en primera que en turista.

En caso de optar por desplazarse con su coche propio, se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación. Es decir, por un viaje de ida y vuelta de Madrid a Valencia, un diputado recibe unos 175-180 euros cuando el coste medio de estos dos trayecto ronda los 70 euros.

Y aparte, aquellos diputados que no tengan coche oficial reciben una dieta de 250 euros mensuales (3.000 al año) para el uso del taxi en Madrid.

- El Congreso les sufraga un plan de pensiones. Los diputados de esta nueva Legislatura que arrancaba este martes, tendrán menos ventajas que sus antecesores: además de tener que hacer público su patrimonio, ya no se podrán beneficiar de los complementos de pensiones ni de las ayudas a viudas y huérfanos que tenías hasta ahora.

- Ayudas de más de 1.000 euros por gastos de representación. Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación. En el caso del presidente del Congreso, esta cifra se eleva a los 3.327, 89 euros.

También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el presidente, el vicepresidente, los secretarios y portavoces, entre otros. Es una ayuda que va de los 600 a los 2.728 euros en el caso del presidente del Congreso.

- 150 euros al día por viaje al extranjero. Los diputados que viajen fuera de España en misión oficial reciben 150 euros diarios en concepto de dieta por desplazamiento que se reduce a 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Internet, Ipad y Iphone gratis. Además, sus señorías reciben un 'kit tecnológico' que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono (que puede ser un Iphone), un ordenador –que a partir de esta legislatura se sustituye por un Ipad- y se les paga la conexión a internet desde su casa.

- Compatibilizar varios sueldos públicos. Por ley, los exministros reciben durante dos años una indemnización del 80% de su último sueldo anual. En estas indemnizaciones a exaltos cargos del Gobierno se destinan unos 4,3 millones de euros.

- Actividades extraparlamentarias. Sus señorías, además, pueden compatibilizar su escaño con alguna actividad privada, ya sea como tertuliano, profesor o conferenciante. Aunque a partir de ahora se va a vigilar con más atención las actividades extra de los parlamentarios ya que hasta ahora lo que se pretendía que fuera una excepción, es decir que los diputados tengan actividades extra, se ha convertido en una regla general: varios informes revelaron que la mayoría de los diputados tenían un trabajo 'extra' además de ocupar su escaño.

Desde marzo de 2010, se puede consultar las actividades extraparlamentarias de los diputados y senadores en las páginas web del Congreso y del Senado.

- Sin control del absentismo laboral. La pasada legislatura generó mucha polémica la imagen del Hemiciclo casi vacío en diferentes ocasiones. Los diputados se ausentan en muchos debates y eso ha generado gran polémica

Dejando al lado este debate, lo cierto es que a los diputados y senadores no se les controla su asistencia al Congreso los días de Pleno. Solo deben estar en el momento de la votación pero no se les sanciona ni se les controla si no están en los debates. Lo que sí se sanciona es que un diputado no siga la línea de votación de su grupo. La cuantía de la multa ronda los 300 euros.