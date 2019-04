Sánchez de pequeño ya veía telediarios y hablaba de política sentado en la mesa

"En mi casa siempre se habló mucho de política. Yo y mi hermano veíamos los telediarios". Ha sido la primera confesión de infancia de Pedro Sánchez a María Teresa Campos en su visita al plató de 'Qué tiempo tan feliz' en Telecinco.

Sánchez, recién llegado de Palma de Mallorca, ha recordado que de pequeño en su casa sus padres, una funcionaria y un financiero, estaban muy comprometidos con la política y en la mesa siempre hablaban de ello. "Mis abuelos, que no sabían leer ni escribir y yo de pequeño les acompañé a un centro de mayores para que aprendieran, estaban igual de comprometidos con el país".

El líder del PSOE ha recordado su infancia y el primer título de canción que se le ha venido a la cabeza al preguntarle por una canción de su niñez ha sido 'Mediterráneo' de Serrat.

¿Por qué Mediterráneo? Según Pedro Sánchez es una de las canciones de su infancia porque "mi madre lo ponía siempre en el coche cuando viajábamos de veraneo. A mis padres les gustaba descubrir pequeños pueblos e incluso ahora que están jubilados lo hacen. Cuando empezamos a ir a Mojácar no tenía nada que ver con lo que es ahora. Y ahora mis hijas veranean allí".

María Teresa Campos le recuerda que de pequeño adoraba el baloncesto "y eso que yo era de los bajos", dice Sánchez. Jugó con Estudiantes y reconoce que el deporte le sirvió para ser ambicioso "en el buen sentido, sin codazos ni zancadillas". "Cuando era pequeño me sirvió para saber lo que es el deporte de equipo. Este año ha apunto a sus hijas a baloncesto y la pena es que aún no he ido a verlas jugar", dice.

Según los profesores de su colegio, el Ramiro de Maeztu de Madrid, es una persona apacible y razonable. Estudió empresariales y tras estar dos años fuera regresó a España. Confiesa que alguien le asesoró que se fuera a Bruselas si quería ser alguien en política. Y lo hizo tras hacer la mili.

La siguiente canción que recuerda de su pasado es de 'El último de la fila': 'Como un burro amarrado en la puerta del baile'. Es de la época en la que "intentaba ligar", confiesa entre risas Pedro Sánchez al tiempo que la tararea.

Se pone más serio cuando le toca hablar del problema del empleo en España. El líder del PSOE insiste en que los e mpleos que hay son menos que hace cuatro años y de peor calidad. Vuelve a insistir en que si gobierna va a ser implacable con la corrupción. Asegura que en el debate donde tendrá enfrente a Rajoy le preguntará por Bárcenas y se compromete a subir las pensiones si gana el 20D.

¿Eres un hombre enamorado?, pregunta María Teresa Campos. "Lo soy. Afortunadamente no se dedica a la política y cuando llego a casa la escucho mucho las cosas que vive en su trabajo". A ella le dedica 'Mi niña Lola', de Pepe Pinto.