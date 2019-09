El PP aprovecha la deuda a las CCAA para agriar a Sánchez el inicio de la legislatura

El primer Pleno ordinario del Congreso de esta legislatura promete ser 'movido'. El PP aprovechará la convocatoria de este martes para intentar que la Cámara Baja urja al Gobierno en funciones a desbloquear los casi 7.000 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas. El plan de los 'populares' pasa por una proposición no de ley que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar cuantas medidas sean necesarias para que las CCAA reciban los recursos financieros que les corresponden.

La formación liderada por Pablo Casado sostiene que esta medida es necesaria para que, aunque sea de urgencia, los ejecutivos autonómicos reciban las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación definitiva de 2017. Precisamente esta deuda con las CCAA ha propiciado que la Generalitat de Cataluña aprobase el 27 de agosto iniciar la vía judicial para reclamar al Gobierno central el pago de 1.317 millones correspondientes a los impagos de este año del sistema de financiación autonómica.

El Govern catalán también instó al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a su demanda, ya que el impago de los anticipos de 2019 afecta "a todas las comunidades", no solo a Cataluña.

Solo unos días después, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), recurrió también a la amenaza de una demanda. Aguado aseguró que si no se desbloquean los fondos del sistema de financiación, Madrid puede tener problemas para pagar proveedores y exigió una solución porque no se trata de un problema macroeconómico sino que afecta a empresas y servicios públicos. "Espero no tener que llegar a los tribunales", señaló tras ser preguntado si tenía previsto dar ese paso.

Las administraciones generales autonómicas aumentaron en 2016 su deuda pública seis puntos con respecto a 2015, según expone el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del sector público autonómico correspondiente al citado ejercicio. Destaca el incremento pronunciado en Cantabria y Murcia, que incrementaron su endeudamiento hasta un 10%. El saldo total de endeudamiento de las administraciones públicas pasó de 235.202 millones a 249.637 millones de euros al término de ese año, es decir, un 6% más que en 2015.

Por interés partidista

Los 'populares' recriminan ahora a los socialistas que mientras estaban en la oposición no cesaran de reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica pero que, desde su llegada al Gobierno, no hayan hecho nada en esta materia.

Es más, les acusan de mantener bloqueados 6.674 millones de euros que pertenecen a las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Los 'populares'consideran que las partidas son "vitales para que las CCAA puedan prestar adecuadamente los servicios que tienen transferidos: educación, sanidad y servicios sociales, incluyendo dependencia".

El PP argumenta que "los españoles no pueden sufrir las consecuencias" de que el Gobierno en funciones de Sánchez fuera "incapaz de recabar los apoyos necesarios" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El partido que dirige Pablo Casado también arremete contra el adelantado electoral que, según los 'populares', fue una decisión que antepuso "los intereses personales y partidistas a los de los españoles y mantiene el bloqueo institucional intentando desgastar a quienes, en teoría, son sus socios preferentes".