El PSOE abre la puerta a la entrada de Irene Montero en el Gobierno de Sánchez

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha dejado este viernes la puerta abierta a la entrada en el Gobierno a dirigentes de Podemos como Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique y ha insistido en que el "escollo" para un ejecutivo de coalición es su líder, Pablo Iglesias.

Preguntada en varias ocasiones en RNE, Lastra no ha negado la posibilidad de que otros miembros "reconocidos" de Podemos puedan formar parte del gabinete de Sánchez y ha reiterado el interés del PSOE en sacar adelante la investidura la próxima semana.

Ha dicho que siempre ha defendido el entendimiento con Podemos y ha vuelto a pedir a Iglesias que cree ya un equipo para negociar la participación de su partido en el Gobierno y un acuerdo programático. Una afirmación que choca con la manifestado por el propio Iglesias la pasada semana, cuando dijo que ya tenían un equipo negociador preparado y esperando "desde hace dos meses y medio".

"No se trata de vetos, la participación se negocia", ha remarcado la dirigente socialista, que ha pedido "mesura" a Podemos en sus reacciones y ha hecho suyas las palabras de ayer de Sánchez sobre que Iglesias no puede formar parte del Consejo de Ministros.

Ha garantizado que el rechazo a Iglesias no se debe a una cuestión personal, sino a que es el líder de un partido y de que "no puede haber dos almas, dos voces" distintas dentro de un gobierno.

"Son hechos, no es lo mismo que una declaración la haga una ministra de Vivienda o que la haga un vicepresidente del Gobierno poniendo en cuestión la calidad de la democracia en nuestro país", ha advertido.

Montero: "La coalición caerá por su propio peso"

Por su parte, Irene Montero, ha señalado que su formación no tiene líneas rojas a la hora de plantear una negociación con el PSOE para formar un gobierno de coalición, tras el veto expresado por Pedro Sánchez a la incorporación de Pablo Iglesias en un futuro gabinete.

En una entrevista en la Cadena SER, la dirigente 'morada' ha recalcado que su partido plantea las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "sin vetos, ni líneas rojas". Ante la pregunta de si la entrada de Iglesias en el Gobierno es condición 'sine qua non' para alcanzar un pacto, Montero ha insistido: "No tenemos líneas rojas".

Y sobre la posibilidad de que sea Montero quien entre en el Gobierno, la dirigente de Podemos no ha querido valorar esta hipótesis, asegurando que el debate "no es de nombres". Irene Montero ha lamentado que "el veto a Pablo Iglesias se extiende a Unidas Podemos", y que los socialistas no quieran a ningún dirigente de su formación en el Gobierno, sino perfiles técnicos: "No sé cuántas carreras o cuántos másteres cree que se tienen que tener para entrar en el Gobierno".

Pese a la tensión dialéctica de esta semana entre ambos partidos, Montero cree que el acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición "caerá por su propio peso", ya que rectificará su posición y se abrirá a compartir el gobierno con Podemos.

Con todo, ha criticado que este jueves Sánchez dijera que no se dan las condiciones para que Iglesias sea ministro y asegurara que necesita un vicepresidente que "defienda la democracia española".

"Ya hemos hecho una vez presidente a cambio de nada. Quien defendió la moción fuimos nosotros y fue Pablo Iglesias", ha recordado Montero, afeando las "hostilidades" del PSOE en la negociación.