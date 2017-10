Puigdemont declara la independencia y la suspende para abrir un diálogo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido en el Parlament para analizar los resultados del 1-O. "Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república". Sin embargo, ha pedido suspender sus efectos para abrir un proceso de diálogo que se extienda durante las próximas semanas.



"Comparezco para explicar los resultados del 1-O. Cataluña es un asunto europeo. De mi comparecencia no esperen ni chantajes ni insultos ni amenazas. Todos debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para rebajar la tensión. Me dirijo a todos los catalanes, todos con nuestras diferencias y discrepancias formamos un mismo pueblo y así lo seremos pase lo que pase. Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, pero la única forma de avanzar está dentro de la democracia y la paz. Esto requiere mucho diálogo y valentía", ha arrancado.



"Lo que hoy voy a exponer no es una decisión personal, es resultado del 1-O. Estamos aquí porque el domingo 1-O Cataluña celebró un referéndum de independencia, en unas condiciones muy difíciles. Las Policía y la Guardia Civil golpearon a personas independencias. El mundo se horrorizó ante las imágenes. El objetivo era provocar el pánico y que la gente se quedaron en casa y no fueran a votar", ha detallado.

Puigdemont ha asegurado que más de 2 millones de personas "vencieron el miedo el 1-O". "No sabemos cuántas más no pudieron hacerlo. Las operaciones de Guardia Civil y Policía requisando urnas y papeletas no impidieron el referéndum", ha criticado, a la vez que a agradecido a todos los que hicieron la consulta ilegal posible.



Fuga de empresas



El president también se ha referido a la decisión de algunas empresas de trasladar su sede, "sin efectos reales en nuestra economía". "Lo que sí tiene efecto son los 17.000 millones que sí tienen que cambiar de sede social cada año. Cataluña no solo ha sido el motor económico de España, sino también un motor de estabilidad y progreso. Sin embargo, con el paso de los años, el sistema dejó de evolucionar, sino que empezó una involución", ha destacado.



Por otro lado, ha criticado que siempre que Cataluña ha querido "modificar su estatus por los cauces legales ha sido humillada" y ha recordado lo sucedido con el referéndum. "En 2005, el 88% de este parlamento siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, aprobó una propuesta de Estatuto de Economía. El texto que se sometió a referéndum era distinto de la propuesta inicial, pero fue aprobada por los catalanes. El Estado no tuvo suficiente con el primer recorte, cuatro años después, el TC emitió una sentencia de infame recuerdo modificó lo que ya habían votado los catalanes. A pesar de haber seguido lo establecido en la Constitución, la acción combinada del Congreso y del TC, convirtieron la propuesta catalana en un texto irreconocible, que es la ley vigente en estos momento", ha dicho.

Además, ha insistido en que Cataluña siempre ha apostado por el diálogo y por un referéndum pactado como en Escocia. "La respuesta siempre ha sido negativa, con la persecución policial y judicial por parte de las instituciones españolas", ha remarcado, a la vez que ha criticado duramente la inahibitación de Mas y el hecho de que tenga que abonar más de 5 millones de euros al Tribunal de Cuentas contra el 9-N.



El president ha comparecido para informar "sobre la situación política actual" con más de una hora de retraso con respecto a la hora prevista por discrepancias con la CUP. Ha acudido a petición propia después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordara la semana pasada por "urgencia excepcional" suspender el acuerdo del Parlament que fijaba para este lunes 9 de octubre la intervención ante la Cámara de Puigdemont para abordar los resultados del referéndum del 1 de octubre.