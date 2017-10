Rajoy insiste en los efectos "muy malos" de la independencia en la economía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido este viernes al Pleno del Senado que dará autorización al Ejecutivo para aplicar en Cataluña las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, entre las que se incluye la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus consejeros, el recorte de las funciones del Parlament, y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses.



Mariano Rajoy, como ya hiciera el pasado sábado en Consejo de Ministros, ha incidido en la economía como uno de las razones de peso para aplicar el 155 a Cataluña. El presidente ha advertido de que los políticos no pueden embarcar a los ciudadanos en viajes imposibles y ha recalcado que una Cataluña independiente nunca tendrá el apoyo de la UE, porque va en contra de los principios y valores que son el fundamento de Europa.

Por David Aragonés MIRA TAMBIÉN Rajoy dibuja un apocalipsis económico en Cataluña para justificar el 155

El Gobierno redujo en tres décimas la previsión de crecimiento para el año 2018 y pasó del 2,6% al 2,3%. Este análisis coincide con el realizado por otras entidades como el BBVA que este viernes ha pronosticado una caída en el PIB también de tres puntos, en este caso del 2,8% al 2,5%. Lo que supone algo más de 3.000 millones.



Mentiras económicas



El presidente ha criticado que los embustes pueden "hechizar" a corto plazo, pero ha subrayado que "la realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza". Para el jefe del Ejecutivo, lo único bueno del proceso catalán es "si acaso, que ha servido para desenmascarar las mentiras y a quien las ha puesto en circulación".



Y ha incidido en que, a pesar de lo que los separatistas contaron a los ciudadanos de Cataluña, sus pretensiones, que "no se consumarán", afectarían a la economía para "muy mal" y la llevarían a la salida de Europa.



Situación expecional



Rajoy ha admitido hoy que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es "excepcional" porque la situación en Cataluña también lo es, y con "consecuencias muy graves para muchísimas personas".

Los responsables en Cataluña se han situado al margen de la ley liquidando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No lo podemos aceptar — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2017

Rajoy ha empezado su intervención realizando un relato de los hechos de los sucedido los días 6 y 7 de septiembre. "¿Qué pensarían ustedes si el Gobierno de España o el presidente de esta cámara suprimiera sine die el control al Gobierno? ¿Cabe mayor ofensa a los representantes de los ciudadanos? ¿Eso es democracia?".

Por La Información MIRA TAMBIÉN Santi Vila, conseller de Empresa catalán, dimite por diferencias con Puigdemont

Además el Presidente del Gobierno ha recordado que se ha ignorado al Tribunal Constitucional y celebrado un referéndum ilegal. "Han sido decisiones antidemocráticas y contrarias a la ley."

Por José Luis García MIRA TAMBIÉN Puigdemont hace saltar por los aires la única llave para dar luz al túnel catalán

"Es una Comunidad Autónoma que no reconoce las leyes que nos hemos dado, que no reconoce la legalidad, que hace caso omiso a las resoluciones de los tribunales. Eso es lo que ha ocurrido", ha explicado Rajoy.



El presidente del Gobierno asegura que ha dado muchas oportunidades a Puigdemont y ha defendido que ha habido situaciones para poder aplicar el artículo 155 antes. Si no se aplicó con la convocatoria del referéndum o con la aprobación de las leyes de desconexión, ha relatado el presidente, es porque pensaba que aún se estaba "a tiempo para que las cosas volvieran a los cauces normales".



"Estudios sociológicos demuestran que la mitad de la población entendía que se había declarado la independencia y la otra mitad pensaba que no. Un Gobierno de cualquier país no puede asistir impertérrito a un acontecimiento como este. El caso es que el señor presidente de la Generalitat no contestó al requerimiento".



Las medidas del artículo 155



El presidente ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque, según ha subrayado, "no hay alternativa" y hay que "acudir a la ley para hacer cumplir la ley".



Los cuatro propósitos del 155 son los ya conocidos: volver a la legalidad, recuperar confianza, mantener crecimiento económico y celebrar elecciones. La primera medida es el cese de Puigdemont y de todo el Govern al que ha culpabilizado de todo: "Él y sólo él".



Rajoy ha prometido celebrar las elecciones en la mayor brevedad posible: "Queremos celebrar elecciones en una situación de normalidad institucional. Y por eso le pedimos que aprueben las medidas que hemos aprobado. Son las mismas que aprobamos el sábado porque nada ha ocurrido desde entonces que modifique sustancialmente la situación".



Evitar abuso de Cataluña y diálogo



Rajoy ha relatado durante toda su intervención las oportunidades que ha dado al diálogo con la Generalitat. El presidente asegura que lo único que Puigdemont ha querido hablar con él eran los términos de la independencia. además ha reprochado que el president de la Generalitat no acudiera al Senado a defender su posición, aunque estuviera "en inmensa minoría" y haber querido siempre sólo dialogar sobre la independencia de Cataluña.



Además ha recordado que Puigdemont no quiso acudir a ninguno de los foros en los que podía haber dialogado con el Gobierno, como la Conferencia de Presidentes, el debate sobre la financiación autonómica, o la asistencia al Congreso y al Senado



El presidente ha insistido que estas medidas excepcionales no van contra Cataluña sino para evitar que se abuse de los catalanes: "De lo que hay que salvar a Cataluña es de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales; hay que proteger a los catalanes de una minoría intolerante que se erige en propietaria de Cataluña y pretende someter a los catalanes al yugo de su doctrina".