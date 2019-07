Pedro Sánchez: "Hay que explorar otros caminos, incluso con PP y Ciudadanos"

Tras el fracaso en segunda votación de investidura, "hay que explorar otros caminos, incluso con PP y Ciudadanos". La frase es obra del presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien asegura que, a pesar del revés encajado en su segundo intento, España todavía "no está abocada a otras elecciones" generales el 10 de noviembre. "No hay que tirar la toalla después de que Iglesias haya impedido por segunda vez mi investidura", ha declarado.

Durante una entrevista en Telecinco, Sánchez se ha mostrado muy crítico con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha responsabilizado del fracaso en la votación. En su opinión, el líder de UP "ha cometido un error muy importante". "Entre mis convicciones y las exigencias de Iglesias -como ceder a su formación el Ministerio de Trabajo- he optado por defender mis convicciones", ha dicho el presidente en funciones, quien ha admitido sentirse "frustrado en el ámbito personal, aunque no me lo puedo permitir en el ámbito político. España necesita un gobierno cuanto antes" para abordar muchas tareas, entre ellas los Presupuestos del Estado y las consecuencias del Brexit.

"Todos debemos retomar el camino de la responsabilidad, tambien el PP y Ciudadanos, que tienen que permitir que haya gobierno", ha insistido el presidente en funciones. Preguntado sobre si esta dispuesto a llegar a un acuerdo antes del 23 de septiembre, fecha límite para formar Gobierno, Sánchez asegura que debe “sentarse a hablar tanto con el PP como con Ciudadanos” y otras formaciones.

En sus declaraciones, candidato socialista ha insistido en que trabajará para que haya un Gobierno en España cuanto antes, y ha lamentado que Iglesias haya llevado a Unidas Podemos a "un callejón sin salida", a pesar de una oferta socialista que ha calificado de "responsable, respetuosa y generosa". Sánchez ha insistido en que, "desde ya", trabajará con los cuatro grupos principales para que se desbloquee la situación política no desemboque en unas nuevas elecciones generales.