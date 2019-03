Sánchez para los pies a Torra y afirma que aplicaría el 155 si fuera necesario

No quería sacar el PSOE la situación en Cataluña hasta más que estuviera más avanzada la campaña pero las continuas declaraciones desde el independentismo han llevado al Gobierno a posicionarse en este asunto. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advierte en una entrevista que publica El Periódico que una nueva quiebra de la unilateralidad en Cataluña "llevaría a otro 155".

Sánchez, que subraya que tanto el independentismo como la derecha "saben que la independencia no se va a producir", analiza lo ocurrido en los últimos días con los lazos amarillos y la actuación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y alerta de que los independentistas "ya saben" adónde lleva "ese camino".

Para el mandatario socialista, "el Estado democrático y de derecho ha demostrado tener en su Constitución elementos suficientes para restaurar cualquier quiebra unilateral del marco estatutario y constitucional. Quienes planteen la unilateralidad deberán explicar a los ciudadanos por qué lo hacen".

Ante esta respuesta, el periodista le pregunta si está hablando del 155, a lo que Sánchez señala: "Sí, estamos hablando del 155, un instrumento perfectamente legítimo, constitucional y homologable a otras democracias semejantes a la nuestra. Si la Generalitat vuelve a la unilateralidad, el Gobierno de España actuará con serenidad, sosiego y proporcionalidad".

Sin embargo, precisa que esto "no está en nuestro ánimo, sino justo lo contrario. Queremos curar las heridas, no ahondar en ellas como hace el independentismo y también la derecha, con su propuesta de un 155 permanente y sin consenso, que supondría el cuestionamiento de nuestro Estado autonómico. No se me ocurre mayor despropósito".

Respecto a si retomará la denominada Declaración de Pedralbes tras el 28 de abril, Pedro Sánchez desliza que no le gusta "tropezar dos veces con la misma piedra", y arguye que "con la Constitución en la mano vamos a hablar con la Generalitat, pero el independentismo tiene que hacer una reflexión, también a la luz del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. ¿Lo hicieron todo bien?". Asimismo, indica que a él le piden que sea valiente, "y estoy dispuesto a dar pasos en pos de la convivencia, pero el independentismo no lo está siendo ni está diciéndole la verdad a los catalanes".

En cuanto a si ERC y Junts per Catalunya son unos socios viables para la próxima legislatura, Sánchez recuerda que en la que termina han aprobado "muchas leyes" con ellos y también con Ciudadanos y PP, pero insiste en que el independentismo "ha priorizado el conflicto frente al diálogo sobre las medidas necesarias para los ciudadanos, como las inversiones en Cataluña, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones".