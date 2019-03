Suárez Illana: "Nadie puede recomendar ningún tipo de pacto con este PSOE"

El número dos en la lista del Congreso por Madrid del Partido Popular, Adolfo Suárez Illana, ha concedido su primera entrevista en un medio escrito a Heraldo.

La decisión de volver a la política la tomó el pasado 2 de septiembre en una comida con el líder del PP, como él mismo ha revelado y ha señalado que son amigos "desde hace muchos años".

Número dos al Congreso por Madrid, ¿qué aporta su presencia al proyecto del PP y al de Pablo Casado?

Mucha ilusión, entendida, como la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar.

¿Por qué ha aceptado arriesgarse de nuevo y volver a la primera línea de la política?

Porque creo que la concordia está en peligro en España y que la sociedad debe participar mucho más en la política. No se puede uno quedar criticando la situación cuando puede aportar algo. Por eso decidí dar el paso y cumplir lo que yo estaba reclamando a mis convecinos.

¿Se ha equivocado el PP al prescindir de figuras relevantes y con experiencia?

En todo en la vida hay siempre un movimiento de renovación y con los cambios hay gente nueva que se suma a los proyectos y hay gente que los va dejando. El equilibrio perfecto nunca se sabe dónde está. Hay que intentar conservar lo bueno que se tiene y añadir nuevos impulsos y nuevas personas que lideren el proyecto de futuro.

¿Cree que Casado ha pensado más en controlar el PP por si pierde que en recuperar el centro para gobernar España?

Si yo creyera eso, no estaría con Pablo Casado. Y lo estoy con alma y corazón y con mi cabeza. Al completo.

¿Ese espacio de centro que van ocupando PSOE y Cs le pasará factura al PP en las urnas?

Yo no veo que PSOE y Cs ocupen el centro. Los socialistas están en la posición más radical de la izquierda y Ciudadanos en el espacio de la socialdemocracia que antes ocupaba el PSOE. Lo que es curioso es que vendan a Cs como parte de la derecha cuando está en otro lugar.

¿Apuesta usted por un pacto a la andaluza con PP, Cs y Vox para gobernar España?

Yo apuesto por un pacto con todos los españoles y conseguir mayoría suficiente para que el Partido Popular pueda gobernar.

¿Ese pacto en España no ampliará la fractura ya existente en la sociedad?

Insisto en que confío en que el PP logre una mayoría sólida para formar Gobierno en España. Si creyéramos que cualquier tipo de pacto o acuerdo fuera a fracturar o a dividir a la sociedad, no lo hubiéramos hecho ni en Andalucía ni en ningún lado. Lo hemos hecho para dar una solución nueva a ese territorio.

Usted conoce en primera persona la Transición, por sí mismo y por su padre. ¿Es posible hoy en día alcanzar consensos y pactos de Estado de ese calibre?

Si algo me enseño mi padre es que nada está denitivamente ganado y nada está definitivamente perdido. Todo depende de nosotros. Si yo creyera que no es posible lograr la concordia entre los españoles ni alcanzar consensos de futuro, me preguntaría qué estoy haciendo aquí. Creo sinceramente que hay opciones para pactos de Estado, para recuperar la concordia y para luchar por un futuro mejor. Y a eso voy a dedicarle el resto de mi vida.

¿El reto secesionista de Cataluña es más grave que el intento de golpe del 23-F de 1981?

Es más perverso, si cabe. Es difícil calibrar quién es más traidor que el otro. El golpe de los secesionistas catalanes proviene de unas instituciones y persones que han sido votadas por los ciudadanos. Y en lugar de gobernar para progresar se han dedicado a conculcar la ley. Y que eso lo hagan en un país que ha transitado de la dictadura a la democracia sin quebrar una sola ley, es doblemente grave.

¿Hay soluciones para el conflicto de Cataluña al margen del 155 y de la intervención o suspensión de la autonomía?

En una democracia nunca hay que tener miedo a aplicar la ley. Nunca. Aquel que se salte la ley tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias. Otra cosa es que en Cataluña debamos plantear, además, actuaciones concretas y sectoriales, como es el caso de la educación.

¿Cree usted que tanto el PP como el PSOE deben renunciar a pactar con los extremos y estar dispuestos a permitir gobernar al otro?

Siempre he sido partidario de que el PSOE que yo he conocido hasta ahora y que no es el que hoy conozco, y el PP puedan llegar a acuerdos en el futuro mucho más amplios incluso que los que han alcanzado con anterioridad. El problema para todos es que el Partido Socialista hoy no existe como tal.

En concreto, ¿si el PSOE y Cs suman más escaños, considera que el PP debería abstenerse como se le exigió al PSOE en 2016?

Si el PSOE no fuera el partido que es capaz de aliarse con Bildu, ERC, PDECat, etc., se podrían plantear muchos escenarios, pero la realidad es otra: que el PSOE no existe hoy en día. Es un partido radicalizado por la izquierda en todos los campos que usted quiera mirar y que ha pactado con aquellos que quieren destrozar España y que son herederos de los que han matado a más de 850 españoles –en referencia a ETA–. En estas condiciones nadie puede recomendar ningún tipo de pacto con este partido socialista. Lo digo, sinceramente.