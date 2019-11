Susana Díaz pide perdón por los ERE tras dos días de silencio: 'El PSOE no se lucró'

La expresidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha esperado 48 horas para salir a dar su opinión tras la demoledora sentencia por el caso de los ERE fraudulentos, que condenó a varios altos cargos de la institución en la que ella estuvo al frente.

En entrevista con el programa 'Al Rojo Vivo' de LaSexta, Díaz ha recalcado que pidió perdón "y lo pediré las veces que haga falta", aunque ha salvado su responsabilidad en el caso al señalar que en el momento de los hechos condenados ella aún no estaba al frente del Ejecutivo andaluz. "Yo no estaba", ha apostillado.

Díaz ha reconocido que tras conocer el fallo de la Audiencia de Sevilla ha hablado con Chaves y Griñán, y de este último -condenado a seis años de cárcel-, ha dicho que "está muy mal". "No lo esperaban", ha desvelado, "ellos saben perfectamente que no se han llevado ni un duro", sentenció en LaSexta.

Además, la expresidenta ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía en "la derecha" y "quienes no logran ganar las elecciones" y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Según ha señalado, "la gente" ha sabido distinguir que "lo que ha pasado duele" y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que "no vuelva a pasar" lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Aunque Díaz ha calificado el caso como "bochornoso, sí, lamentable, por supuesto", ha insistido en que "el PSOE como organización política no aparece ni una vez" en la sentencia. "No hay financiación ilegal del PSOE, el PSOE no se ha lucrado, no se han llevado un duro los presidentes", ha recalcado.