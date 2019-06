Toni Roldán, el economista 'anglosajón' que también es discípulo de Garicano

La primera gran baja de la Ejecutiva de Ciudadanos. Toni Roldán ha comunicado a los máximos dirigentes de la formación 'naranja' su dimisión por el giro hacia la derecha del partido. Roldán no estaba de acuerdo con la línea oficialista de Cs en la que se abandonaba el centro político, estandarte de Albert Rivera desde el 'salto' de Cataluña al resto de España en las elecciones de 2015.

Roldán se incoporó a Ciudadanos a mediados de 2015, fue elegido diputado en las elecciones de ese año, en las de 2016 y en las de 2019 repitió asiento en el Congreso al salir elegido como número dos por la provincia de Barcelona. El joven político fue elegido miembro de la dirección del grupo parlamentario y portavoz de Economía de Ciudadanos.

Roldán, de 36 años y natural de Barcelona, era habitual en los medios económicos y tertulias de televisión antes de su fichaje por Cs, como el Financial Times, The New York Times, Bloomberg o CNBC. Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee dos máster que cursó en universidades anglosajonas. El primero de ellos fue de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, al sur del Reino Unido, mientras que el segundo fue en Política Económica por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Además, se encuentra cursando un doctorando en Economía Política en el Instituto Europeo de la London School of Economics, con Paul de Grauwe y Luis Garicano como supervisores, donde investiga la interacción entre las burbujas de crédito y las instituciones. Roldán ha sido considerado como el discípulo de Garicano, ahora jefe de filas de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.

Antes de dedicarse a la vida pública de la mano de Ciudadanos, Roldán trabajó también en el ámbito privado en diferentes ámbitos. Estuvo como becario en la Fundación Caja Madrid para sus estudios en la Universidad de Columbia. Posteriormente, fue designado como analista jefe para el sur de Europa en Eurasia Group, una consultora estadounidense de riesgo político.