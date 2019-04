Torra asegura ahora que dimitirá si cree que no puede conseguir la independencia

¿Dimitirá o no? El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que solo se marchará el día que crea que no puede "llevar a Cataluña a la independencia", después de que los grupos de la oposición le hayan planteado un adelanto electoral porque consideran que mantiene un Govern bloqueado. Lo ha dicho en su intervención en el Parlamento regional para explicar los cambios en el Govern y en respuesta a la CUP, que le ha reprochado que su Ejecutivo "no está a la altura de la gente y ha perdido toda su credibilidad", por lo que plantea que cambie o convoque elecciones.

"Si creo que no puedo llevar este país a la independencia dimitiré", ha respondido Torra, que ha asegurado que tiene la misma ambición con la que llegó la Presidencia. El resto de representantes de la oposición también han pedido a Torra que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones y el presidente catalán les ha recordado: "Son dos opciones que tengo yo y que no utilizaré".

Ha retado a los grupos a acordar un candidato alternativo entre ellos y presentar una moción de censura, y ha ironizado sobre la combinación entre las diferentes fuerzas parlamentarias para conseguir que prospere esa eventual iniciativa.

Crítico con la oposición

Torra se ha mostrado crítico con los representantes de los grupos y ha asegurado que la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha protagonizado "el fracaso más colosal al dilapidar su victoria electoral como nadie había hecho, siendo incapaz de crear una mayoría en su entorno y yéndose ahora a Madrid".

Ha recordado las palabras del líder socialista, Miquel Iceta, cuando planteó dar una respuesta a una eventual mayoría independentista del 65% y ha dicho que "si lo cree, lo defienda y no cambie de principios". Ha replicado a la presidenta de los comuns en la Cámara, Jèssica Albiach, que les acuse de ser un Govern débil, cuando "han visto pasar a dos Gobiernos del Estado".

Al líder popular en el Parlament, Alejandro Fernández, le ha contestado que, si cree que son débiles, presente una alternativa con el resto de grupo, y ha ironizado: "Con sus cuatro diputados serán decisivos".

Tras agradecer el apoyo de ERC, ha insistido en que "este Govern tan débil ha visto pasar a dos gobiernos españoles y está aquí porque sí tú no te gobiernas, te gobiernan". "Si creen que tiene una mayoría alternativa que puede representar a un candidato que les represente a todos, presenten una moción de censura. Nosotros continuaremos trabajando porque contamos con el 49% de los diputados", ha reiterado a la oposición.