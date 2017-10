Cambio de hora de octubre 2017: cuándo es y cómo nos afecta

La madrugada del domingo 29 de octubre se producirá el cambio de hora. A las 03.00 horas se retrasarán los relojes y volverán a ser las 02.00, dando así por finalizado el horario de verano. El cambio de hora de verano a invierno se produce el último domingo de octubre en toda Europa, de acuerdo a la Directiva Comunitaria del Cambio de Hora, que es de obligado cumplimiento con el objetivo de lograr un ahorro energético.

Ahorro energético



Así, según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), el potencial de ahorro en iluminación podría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5 por ciento del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar y 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

Por Veronica Lechuga MIRA TAMBIÉN Los mejores alimentos del otoño para estar en forma y ganar salud

Cuándo empezó a cambiarse la hora



El cambio de hora empezó a generalizarse a partir de 1974, a partir de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Si bien, desde la aprobación de la Novena Directiva por el Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión en enero de 2001, el cambio se aplica con carácter indefinido. La Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

Dificultad para dormir, mucho sueño al despertar



Toca cambiar la hora. "El sueño está regulado por los ritmos circadianos, unos ciclos que están adaptados a la luz del día y a la noche", explica el Doctor Antonio Benetó, Director de la Unidad del Sueño del Hospital Nisa 9 de Octubre. "Cuando se cambia la hora hay una ligera alteración de estos ritmos. Algunas personas pueden tener dificultades para dormirse y mucho sueño al despertar". Benetó señala que estos síntomas "pueden variar de una persona a otra" y que su intensidad suele ser "mínima".

Por undefined MIRA TAMBIÉN Cómo atrasar la hora en el cambio de horario de otoño/invierno



Dos días para adaptarte al nuevo horario.



No desesperes. Los efectos del cambio de hora sobre el sueño no suelen durar mucho. El grado de afección varía en cada uno, aunque lo más normal es que vuelvas a dormir con normalidad al cabo de dos días.

Los sistemas que regulan el sueño cambian de persona a persona. Hay quien se siente descansado durmiendo 7 horas, otros necesitan dormir más. Por esta misma razón habrá gente que se sobreponga al cambio de hora al cabo de dos días y otros que lo hagan al cabo de más tiempo.

Niños y mayores de 50 años, los que más notarán el cambio de hora.



El cambio de hora no afecta igual a todos. Los niños y los mayores son los que más pueden acusarlo. "Los lactantes pueden presentar alteraciones en su alimentación, mientras que los niños mayores pueden tener dificultades para dormir y al despertarse", argumenta el Doctor Gonzalo Pin, de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón de Valencia. (declaraciones a RTVE.es). "Los mayores de 50 son los que más pueden tardar en adaptarse a este cambio".

Evita las siestas largas.



Para minimizar los efectos del cambio de hora en tu sueño lo mejor es que no cambies tu estilo de vida. "Es importante no alterar el ritmo circadiano. No hay que cambiar el tiempo que se duerme ni modificar lo que se hace a lo largo del día", comenta el neurólogo Antonio Yusta. El médico recalca que "hay que evitar estimulantes farmacológicos e hidratarse muy bien".

No recurras a la siesta si estás somnoliento. Así sólo conseguirás tus problemas para dormir. Reserva las horas de sueño para la noche, es la mejor forma de recuperar tu ritmo circadiano. Si se te cierran los ojos y no tienes más remedio que dar una cabezada, es mejor que no pase de media hora.