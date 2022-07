Los dos casos en los que renovar el DNI es gratis: estos son los requisitos

Antes de salir de viaje es conveniente revisar que toda la documentación obligatoria está al día y en vigor, principalmente para evitar problemas que acaben aguando las vacaciones, como incluso llegar a perder los vuelos por no tener la documentación en regla. Llevar el DNI caducado, sin embargo, no será motivo de sanción, mientras que no cuidarlo o custodiarlo como es debido, sí que puede motivar una multa de hasta 600 euros.

Renovar el DNI es un procedimiento muy sencillo que se lleva a cabo en las oficinas de la Policía Nacional. Es aconsejable, para evitar largas colas o esperas e incluso no encontrar hueco para renovar el carnet de identidad si nos corre prisa, solicitar cita previa online (a través de este enlace) y hacerlo con tiempo. Es posible renovar el DNI con hasta 180 días de antelación a su fecha de caducidad sin que cambie el coste del trámite.

La renovación del DNI cuesta 12 euros, que se pueden abonar en efectivo en las oficinas de documentación de la Policía Nacional o con tarjeta de crédito o débito a través de la web de la cita previa gracias a la pasarela de pago habilitada. Esta tasa será la misma para otro tipo de supuestos como la renovación por pérdida, extravío o robo.

Cuándo es gratis renovar el DNI

Existen dos supuestos en los que la renovación o actualización del carnet de identidad es gratuita. La primera es por cambio de datos, bien sean de filiación o de domicilio. La segunda es por ser familia numerosa.

Para disfrutar del descuento en este segundo caso, habrá que acreditar y presentar el correspondiente carnet o título de Familia numerosa del solicitante, que deberán estar en vigor y expedidos al amparo de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas. En dicho documento deberán aparecer todos los componentes de dicha unidad familiar.