Cómo bajar la temperatura en casa sin conectar el aire acondicionado

El aire acondicionado es la herramienta definitiva para luchar contra el calor, pero no la única. Para todos aquellos que no tienen el sistema de climatización instalado en casa o que no quieren encenderlo para limitar el gasto, y ante la subida de las temperaturas que se espera esta semana, existen otros métodos para mantener la casa fresca y evitar que el calor se cuele en el hogar.

No tener todo abierto. En las horas centrales del día, es conveniente mantener las ventanas cerradas para evitar que el calor entre en casa. Bajar las persianas. A mismo tiempo, bajar las persianas evita que los rayos del sol entren en casa. Crear corrientes. Cuando baje el sol, es conveniente abrir las ventanas y dejar que se formen corrientes de aire que refresquen el ambiente. No usar ciertos electrodomésticos. El horno, la plancha... es mejor evitar su uso cuando el termómetro marque su máximo, ya que aumentan la temperatura al calentarse con el funcionamiento. Los textiles de la casa. Mejor optar por telas frescas como el lino o el hilo y evitar los tejidos más gruesos. Un truco muy recurrente es pulverizar las cortinas para que refresquen el ambiente cuando haya corriente. Comida y 'outfit'. Apostar por alimentos refrescantes e hidrantes, como las frutas, las cremas frías o las ensaladas, así como vestir ropa ancha y de algodón ayuda a mantener la temperatura corporal más baja.

Tanto si se tiene aire acondicionado como si no, los ventiladores son una opción que reduce el consumo de electricidad, aunque no llegan a bajar la temperatura igual que los sistemas de climatización. Los ventiladores mueven el aire que ya hay dentro de la casa, así que si se ha conseguido mantener una temperatura controlada respecto al calor de fuera siguiendo estos consejos, la sensación será más agradable con ventilador antes que sin él. También se puede apostar por modelos hagan circular el aire o sistemas de evaporación.