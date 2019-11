Cómo calcular la liquidación o finiquito por fin de contrato: sigue estos pasos

Cuando una empresa rompe las relaciones con uno de sus empleados, el documento que 'guarda' todas las 'cuentas pendientes' de la compañía con el particular es lo que se conoce como finiquito.

En este se encuentran las pagas extras, lo que has trabajado al mes, las vacaciones que te corresponden y que aún no has disfrutado, etc. De esta manera, cuando uno deja su empleo, una de las preguntas que siempre se suscitan es cuánto dinero me corresponde del finiquito.

A continuación, dejamos cinco sencillos pasos con los que podrás calcular el finiquito si tu contrato ha llegado a su fin.

Días trabajados no pagados

Cuando la relación con la compañía se termina, el finiquito dependerá de los días trabajados y los que te queden por trabajar. Te deberán pagar el sueldo proporcional a los días de mes que hayas trabajado. Por ejemplo, si te vas el día 15, te corresponderían otros 15 días.

Si te han dado preaviso, la compañía tiene que pagarte esos días que vayas a trabajar. Pero si tú avisas de que te vas sin tiempo, la compañía podrá descontar un día de sueldo por día de preaviso que hayas incumplido.

Pagas extras no cobradas

Deberás cobrar la parte correspondiente de las pagas extras que no hayas cobrado y te correspondan por contrato.

Si te vas en noviembre y tienes paga extra de Navidad, te corresponde la parte proporcional.

Días de vacaciones

Te corresponderán los días de vacaciones generados hasta la fecha y no disfrutados.

Otros salarios pendientes de cobro

Dietas, nocturnidades, horas extra o festivos trabajados