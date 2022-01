Cómo cambiar un billete de Renfe: fecha límite para hacerlo de forma gratuita

Aunque Renfe haya habilitado el cambio de los billetes de sus trenes de manera gratuita ante el aumento de los contagios por Covid y, por tanto, ante la imposibilidad de viajar de muchos pasajeros, habitualmente esta gestión va ligada al pago de una suerte de penalización dependiendo del tipo de billete adquirido.

Así, las tarifas más básicas (y también las más baratas) no contemplan la posibilidad de cambio o anulación sin coste mientras que las más altas sí que lo permiten, siempre dentro de unos requisitos. Por ejemplo, en el caso de los billetes de AVE la tarifa estándar no contempla ni cambios ni anulaciones a no ser que se haya pagado de manera accesoria el seguro, la tarifa Elige y Elige Confort permite cambiar el pasaje con un un recargo del 20% del precio y la categoría Premium no cobra por las modificaciones de fecha u hora del viaje.

Desde la app hasta en ventanilla

Para poder cambiar el billete hay varios métodos posibles. El primero es a través de la aplicación móvil de Renfe. En nuestro billete seleccionaremos las opciones (arriba a la derecha) y, ahí, escogeremos el cambio. Simplemente habrá que elegir la fecha y el horario, confirmar y pagar el nuevo billete.

También es posible realizar esta gestión desde la web. En la página principal, en el menú de Viajar, seleccionaremos la opción Cambiar billete en la columna de la derecha. Introduciremos el localizador y el número del billete y solo nos quedará seleccionar la nueva fecha de viaje y confirmar el pago del pasaje. Esta opción no es válida para los billetes que se hayan pagado en efectivo.

Otra opción posible es realizar el cambio en las máquinas de venta de billetes de AVE y larga distancia en las estaciones de tren. El procedimiento es simple: hay que acercarse a la máquina, escanear el código del billete o introducir el localizador, seleccionar la nueva fecha y abonar el pago. En este caso, la máquina nos imprimirá el nuevo pasaje.

Por último, siempre es posible acercarse a las ventanillas de larga y media distancia de Renfe o al mostrador de atención al cliente para solicitar que los operadores realicen el cambio por nosotros.