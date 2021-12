¿Cuánto aguantan los langostinos en la nevera? Así hay que guardarlos

El marisco es el producto estrella de la Navidad y los langostinos cocidos son un producto muy versátil tanto para el aperitivo como para preparar ciertas recetas. Además, en comparación con otros productos del mar, su precio es algo más ajustado y por lo tanto, más asequible.

De todas formas, los langostinos, como cualquier otro marisco, también se enfrentan al problema de la conservación. Aunque los productos cocidos se pueden mantener en la nevera durante más tiempo, su fecha de conservación no supera los 3 o 4 días y lo más aconsejable es siempre consumirlos cuanto antes, tanto por un motivo de estado como de sabor.

Durante el proceso de conservación hay que tener excesivo cuidado, ya que un marisco en mal estado puede provocar graves intoxicaciones y, lo segundo, por una cuestión de paladar. Unos langostinos mal conservados perderán su olor a mar y también afearán su sabor.

Cómo conservar los langostinos

Si no podemos consumirlos el mismo día que los compramos, es importante no romper la cadena de frío y llevarlos a la nevera nada más comprarlos. Para guardarlos, se pueden utilizar cajas de frío (como las de tipo poliespán) y en caso de no disponer de ninguna, un recipiente de vidrio servirá.

Es recomendable taparlos con un paño húmedo o, en caso de aguantarlos más días, con la tapa del recipiente de cristal para evitar que el olor inunde la nevera. Por otro lado, no es aconsejable guardarlos sobre un lecho de hielo ya que en caso de derretirse, el agua líquida afectará al sabor del langostino.

Antes de proceder a consumir o a preparar los langostinos, es muy importante revisar que se encuentran en buen estado, comprobar su olor y su color, además de la textura de la cáscara. Si vemos alguna característica que no nos convence de su buen estado y, además, el olor es fuerte, será mejor que los tiremos.