Consejos para elegir un plan de pensiones

Qué es un plan de pensiones

Un plan de pensiones es un producto de ahorro con el que puedes ahorrar cómodamente para poder disponer de un capital en el momento de la jubilación. Consiste en realizar aportaciones de dinero periódicas que la gestora –el dueño del fondo- se encargará de invertir.

Tipos de planes de pensiones

En líneas generales existen 3 tipos de planes de pensiones: fijos, mixtos y variables. Dependen del tipo de activos en los que invierten. Los de renta fija invierten en productos con menor rentabilidad y poco riesgo, como letras del tesoro, obligaciones, etc. Son recomendables para personas de más de 60 años. Los de renta variable invierten en bolsa y tienen más riesgo y más posibilidades de lograr mayores beneficios. Son aconsejables para personas de menos de 45 años.

Los de renta mixta realizan entre el 30% y el 60% en renta variable y son recomendables para personas entre 45 y 60 años.

Cuota

La cuota puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Aunque depende del plan contratado, normalmente se puede reducir, aumentar e incluso suspender temporalmente.

Comisiones

Es importante tener en cuenta que las gestoras cobran comisiones que pueden llegar al 2%. Si el objetivo de rentabilidad es de un 3% o un 5%, es posible que no nos interese ese plan. Busca otro que cobre menos. Normalmente, las comisiones se aplican al depósito, mantenimiento y cancelación.

Deducciones

Invertir en un plan de pensiones tiene interesantes ventajas fiscales. Si tienes suscrito un plan de pensiones puedes deducirte hasta un tope de 10.000 euros. La cantidad desgravable no podrá superar el 30% de los rendimientos del trabajo. Este límite asciende a 12.500 euros o el 50% de las rentas del trabajo para los mayores de 50 años.

Cuándo se cobra

Uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta es la rigidez de este producto. No podrás retirar el dinero hasta que te jubiles. Sólo podrías recuperarlo antes si ha sufrido invalidez total o los herederos tras la muerte del titular.

Cuando te jubiles, deberás decidir cómo y cuándo deseas cobrar tu plan. Si no tienes acceso a la jubilación (por el hecho de no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, etc.), la contingencia se entenderá producida a partir de la edad ordinaria de jubilación, es decir, 65 años o en el momento en el que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional y no se encuentre cotizando en la Seguridad Social. No obstante, puede anticiparse la prestación a partir de los 60 años de edad o los 45 años de edad, si el titular es minusválido.

Regalos

Los planes de pensiones son productos muy de moda y jugosos. De ahí que los bancos y gestoras se hayan lanzado a una guerra de ofertas y regalos. No te dejes engañar y no prestes atención a estos regalos. Revisa mejor las comisiones, la rentabilidad garantizada, si tiene, y el resto de los puntos anteriores.