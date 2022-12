Cómo evitar la comisión por inactividad de 10 euros que cobra PayPal

¿Quién no conoce PayPal? Aunque no se use, seguro que se ha oído hablar más de una vez de esta plataforma, que no es otra cosa que un sistema para enviar o recibir dinero, pagar o recibir pagos, de manera online.

Para utilizar este sistema de pago a través de internet simplemente hay que registrarse y escoger un nombre de usuario y contraseña. La manera de habilitar los pagos es asociar una tarjeta de crédito o débito con la que ir pagando, con la ventaja de que no hay que compartir los datos ni rellenar a cada compra el número y el nombre del propietario. Las cuentas de PayPal de este tipo, para pagar, son completamente gratuitas. Y, al contrario, las que usan comercios y establecimientos para recibir pagos sí que llevan asociado un coste de uso.

Debido a la gratuidad de uso, es posible que algunos usuarios se abrieran PayPal para hacer algún pago puntual y que ahora ya no utilicen más esta cuenta, aunque no la haya cerrado. Pues bien, desde el pasado 14 de noviembre, PayPal podría cobrarte por inactividad.

A quiénes va a cobrar PayPal por inactividad y cómo evitarlo

PayPal ha introducido esta tarifa de inactividad solo en algunos países y ha comenzado a notificar a los usuarios desde el pasado noviembre. La cuota por inactividad será de diez euros, aunque bien se podrá retirar el saldo de la cuenta. La medida no afectará a las cuentas que tengan saldo cero.

Los usuarios que sufrirán la aplicación de esta comisión serán aquellos que lleven 12 meses sin usar su cuenta de PayPal. Por eso, tras recibir la notificación correspondiente, la plataforma aconseja realizar alguna de estas acciones antes del próximo 13 de diciembre:

Iniciar sesión en la cuenta.

Pagar con PayPal.

Enviar dinero a amigos o familiares a través de PayPal.

Retirar dinero de la cuenta.

Donar a una organización benéfica con PayPal.

Además, si después de que PayPal haya hecho efectivo el cobro de esta comisión la cuenta queda sin saldo y permanece inactivad durante otros 60 días, la plataforma podría proceder al cierre de la cuenta.