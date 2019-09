Cómo financiar un proyecto mediante 'crowdfunding'

¿Qué es el 'crowdfunding'?

El 'crowdfunding' es una forma de "hacer realidad tus sueños". Así lo define Marta Pizarro de la plataforma Lánzanos. Se trata de una forma de financiación que te permite obtener dinero de otras personas. Presenta tu proyecto por Internet para lograr el apoyo económico del público.

Los usuarios de la red colaborarán contigo si eres creativo y original. Eso sí, deberás ofrecer algunos regalos como recompensa. Esta modalidad de financiación colectiva cada vez tiene más fuerza. En el año 2012 más de un millón de proyectos lograron el dinero que necesitaban gracias al 'crowdfunding', según datos de Crowdsourcing.org. "A la gente le gusta ayudar más de lo que pensamos", defiende Pizarro.

Todo tipo de ideas y proyectos

Puedes conseguir financiación mediante 'crowdfunding' para casi cualquier cosa. Puedes pedir ayuda para numerosos casos. Por ejemplo:

- Publicar un libro.

- Sacar al mercado un disco musical.

- Inaugurar una exposición de arte.

- Organizar un festival de cualquier tipo (cómics, gastronomía, tecnología etc.)

- Comercializar una nueva aplicación móvil.

- Renovar el mobiliario de un centro educativo.

La creatividad no tiene límites. Ángel Gonzalez, co-fundador de Universo Crowdfunding, comenta que se pueden financiar cosas tan curiosas como sujetadores con cartera, pistolas láser para 'smartphones' o chaquetas con forma de oso.

Contacta con una comunidad interesada en tu proyecto

La planificación es vital. Ángel Gonzalez, de Universo Crowdfunding, pone el acento en el contacto con "una comunidad que te apoye". Desde esta plataforma aconsejan "empezar por tu familia y amigos". Tendrás que abrir poco a poco el círculo. Por ejemplo, si quieres publicar un libro sobre el Renacimiento deberás buscar blogs especializados y personas influyentes del mundo de los museos.

El movimiento por las redes sociales, los correos electrónicos y el contacto presencial te dirán si tu producto puede tener éxito o no. "Intenta tener información de cada persona de tu comunidad", aconseja González. El objetivo es conocer al máximo a los interesados para acertar en el lanzamiento de tu campaña 'crowdfunding'.

Describe tu proyecto y gastos en una web de 'crowdfunding'

Existen numerosas páginas web de 'crowdfunding'. Algunas de las más populares son Lánzanos, Goteo o Projeggt. Utiliza alguna de estas plataformas para colgar tu proyecto en Internet.

El coordinador de campañas de Goteo, Enric Senabre, recomienda "publicar un vídeo sobre tu idea". Este profesional considera, al igual que Marta Pizarro (Lánzanos), que el lenguaje audiovisual "capta mucho la atención"

Ambos expertos en 'crowdfunding' subrayan que tienes que ser totalmente "transparente". Describe cuál es tu idea, pero también en qué vas a gastarte el dinero. Muestra por escrito un desglose de tus gastos. Por ejemplo, si necesitas 1.500 euros para sacar disco de música debes reflejar exactamente en qué vas a usar el dinero: equipo técnico, distribución, publicación...

Tu proyecto debe "ser viable". Marta Pizarro, de la plataforma de 'crowdfunding' Lánzanos, explica que tienes que "ofrecer algo atractivo". Sólo así encontrarás gente interesada.(FOTO: © Wavebreak Media - www.photaki.es)

La regla del todo o nada

Tendrás un tiempo límite para difundir tu proyecto. Cada web de 'crowdfunding' establece los plazos para conseguir financiación. Pueden ser desde un mes hasta casi medio año. Estas fechas funcionan con la regla del todo o nada. Si no consigues el 100% del dinero tu proyecto será rechazado.

"Sólo se realizará el pago si se alcanza la meta", explica Marta Pizarro de la plataforma Lánzanos. Si finaliza el plazo y sólo has conseguido parte de la financiación no recibirás ningún dinero. Así, los usuarios que hayan colaborado con un proyecto que no consigue financiación suficiente no perderán su dinero.

Puede ocurrir que consigas más ayuda de la que necesitas. En estos casos no hay ningún problema. Podrás destinarla a tu proyecto para sacarlo adelante con mayor éxito.

Ofrece premios a tus mecenas

Nada es gratis. La gente que colabore contigo esperará algo a cambio de su ayuda. Debes ofrecer recompensas a tus mecenas. Tú decides cómo incentivar a tu público. Imagina, por ejemplo, que quieres financiación para un disco:

- Si colaboran con 10€, descarga gratuita del CD por Internet.

- Con 20€, disco físico firmado.

- Con 40€, disco firmado y vídeo del 'making off'.

- Con 60€, disco y vídeo con una camiseta dedicada.

- Con 100€, entrada gratuita para un concierto.

- Con 200€, todo lo anterior y visita a los estudios de grabación.

Los proyectos que mejor suelen funcionar son los culturales (música, libros o cine). "La gente financia un producto que va a poder disfrutar", apostilla Ángel Gonzalez, de Universo Crowdfunding. Este experto añade que debes conocer los costes de tus recompensas. "No puedes ofrecer una camiseta por cinco euros si no has preguntado el precio en ninguna tienda", remarca.

Promociona tu proyecto por las redes sociales

Inicia una campaña de marketing. Tu financiación depende del público, comunícate con él. Desde Universo Crowdfunding señalan que la "constancia y organización" son la clave. Determina las acciones que quieres llevar a cabo y actúa.

Twitter, Facebook, Youtube y otras redes te ayudarán a darte a conocer. A pesar de ello, el director de campaña de Goteo, Enric Senabre, manifiesta que "no es necesario que seas popular en las redes sociales". Sin embargo, recomienda aprovechar el 'crowdfunding' para "abrirte camino por las redes".

Los expertos de Goteo y Lánzanos coinciden en la mayor visibilidad de Facebook en estas campañas. Aunque Twitter "pisa con fuerza". "Nunca debes bajar la guardia", remarca Senabre. Intenta que tu campaña esté en movimiento en todo momento. (FOTO: Goteo.org)

Nunca perderás los derechos de autor de tu obra

Tu proyecto será siempre tuyo. Las páginas web especializadas en 'crowdfunding' son un intermediario entre el público y tú. "Los derechos de autor siempre son del creador de la idea", comenta Marta Pizarro de Lánzanos.

Si consigues financiación para tu proyecto, las plataformas de 'crowdfunding' se llevan un pequeño porcentaje del dinero recaudado (un 5% aproximadamente). Sin embargo, nunca modifican la autoría de la obra.

Muchos han hecho realidad su sueño

Muchos proyectos han salido adelante gracias al 'crowdfunding'. El equipo de Sila Games logró más de 3.000 euros para hacer realidad su idea: lanzar una web de suscripción de videojuegos 'online'.

"Conseguir financiación por Internet es un proceso complejo, porque tienes que hacer que tu público se sienta exclusivo", explica Francisco Mosquera de Sila Games. Pero lo consiguieron. Un total de 114 personas apoyaron económicamente esta propuesta desde la plataforma Projeggt. "Gracias al crowdfunding tenemos una nube de usuarios que nos conocen", asegura.

El equipo de este portal de videojuegos dedicó más de un mes para preparar la campaña de 'crowdfunding'. La organización es la clave del éxito. Reflexiona sobre tus ideas y no dudes en sumarte al mundo de la financiación colectiva. Muchos han hecho realidad su sueño. Tú puedes ser el siguiente. (FOTO: Sila Games)