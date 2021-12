Deudas con Hacienda: cómo fraccionar el dinero y presentar la solicitud

Tener deudas no es un plato de buen gusto para nadie, pero aún generan más intranquilidad si son con la Agencia Tributaria. Si son de cuantías pequeñas o asequibles que no sobrepasan los 100 euros, es mucho más asequible poder pagarlas en el plazo que corresponda o cuando nos lo requieran desde Hacienda pero en el caso de que el coste de la deuda sea más elevado, quizás no sea posible abonarlas cuando corresponda.

Para evitar situaciones de impago a los deudores, Hacienda permite fraccionar el pago de las deudas que se hayan contraído con ella. Tal y como explican en la web de la Agencia Tributaria, las deudas podrán aplazarse o fraccionarse en los términos reglamentarios tanto en el periodo voluntario de pago como en el ejecutivo.

Cómo fraccionar deudas con Hacienda

Para presentar la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a través de la sede electrónica, habrá que entrar en la nueva página web de la Agencia Tributaria y en la página principal seleccionar el menú 'Pagar, aplazar y consultar'. Dentro de esta página, la primera opción que aparece nos destaca varias gestiones entre las que se encuentra la solicitud del aplazamiento o el fraccionamiento. Hacemos clic aquí.

El sistema solicitará que nos identifiquemos a través de la Cl@ve Pin, el certificado electrónico o el DNI electrónico. Una vez completada la identificación, deberemos escoger si actuamos en nombre propio o en representación de otra persona.

Ahora ya se abrirá la aplicación para presentar la solicitud. Deberemos indicar todas las claves identificadores de las deudas a las que nos refiramos en la petición y habrá que seleccionar la garantía que ofrecemos como aval (por ejemplo, la casa). Indicaremos, también, el número de plazos en los que queramos pagar la deuda y, por último, habrá que motivar la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

Hacemos clic en aceptar, firmamos electrónicamente la solicitud y la presentamos. Esta pasará a estar en estado de tramitación y solo quedará esperar la respuesta de Hacienda.