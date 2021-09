Cómo ganar dinero vendiendo ropa que ya no nos sirve: diferentes alternativas

Ya toca empezar a pensar en el cambio de armario y no solo hay que sustituir las prendas de verano por las de invierno, sino que es necesario revisar a fondo lo que nos quedaremos para el año que viene y lo que, por desgracia, ya no nos acompañará en más temporadas.

Y es que no hay que guardar por guardar. Todas aquellas prendas que ya no nos valgan, no nos gusten, no peguen con nuestro estilo o, simplemente, no les hayamos encontrado nunca una utilidad deberán pasar a disfrutar de mejor vida. ¿Y si además podemos ganar unos euros? Pues perfecto.

Si queremos aprovechar el cambio de armario para ganar algo de dinero extra hay dos métodos por los que optar. El primero es usar plataformas de compraventa de segunda mano al estilo de Vinted y de Wallapop. El margen de beneficio en estas aplicaciones es mayor, ya que tú fijas el precio (aunque deberás tener buenas dotas de negociación y regateo). El proceso consiste en sacar fotos a las prendas, subirlas al propio perfil y esperar. Puede ser que haya suerte y nos quiten la ropa de las manos y puede que no, por lo que este método de venta es más laborioso y no siempre da frutos.

Otra idea es, directamente, apostar por plataformas al estilo Percentil a las que enviamos nuestra ropa y ellas se encargan de procesarla, seleccionar lo que seguro se va a vender, lavar las prendas, hacerles las fotos y publicarlas para la venta. Es cierto que el margen de dinero que nos vamos a llevar por cada artículo vendido es mucho menor, pero el proceso es más rápido y más cómodo para los que envían la ropa. Además, el porcentaje de ventas es mucho mayor. El plus añadido de este tipo de plataformas es que la ropa que no consiga un nuevo dueño se dona a organizaciones que puedan reaprovecharla.