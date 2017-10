Cómo gestionar el stock de tu empresa para que no te pase como a Toys”R”Us

Gestionar el stock y las propiedades inmobiliarias son los dos grandes retos de las empresas españolas en los próximos años. El caso de compañías como Toys 'R' Us, en la actualidad cuenta con una deuda de 4.174 millones de euros, es solo un ejemplo de lo que les puede pasar a otras marcas si no apuestan por la digitalización de sus procesos en un plazo de unos cuatro años.

Amazon es la empresas que está marcando el ritmo y al resto solo les queda actuar para no morir de inacción. Sumarse a este reto tecnológico no es fácil. Hablamos con José María Sánchez, general manager de Prodware en España, una consultora que se encarga de orientar y asistir a estas empresas que no quieren ver como les ganan la partida.

¿Cuál es el papel de Prodware?



Prodware es una empresa que nació en 2011 y básicamente se dedica al software empresarial. Al principio, nuestro trabajo se centraba en gestionar las exigencias y la facturación de las empresas, luego se incorporó la parte relacionada con el comercio electrónico y ahora también actuamos en la parte de vinculación y enganche los posibles clientes en los apartados de ventas y servicios.



En Prodware trabajan unas 250 personas y hace cinco años facturaban 10 millones de euros, una cifra que se ha disparado hasta los 24 millones de euros actuales.

¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas?

Las empresas se enfrentan ahora al reto de la digitalización de algunas de sus áreas. Muchas de ellas están perdiendo una oportunidad de negocio por no lanzarse al mundo digital.

¿Cuál es el principal problema que tienen las empresas?



Las empresas se enfrentan a dos problemas: el stock y el apalancamiento inmobiliario de sus locales. Estas dos grandes fuerzas ahogan de forma financiera a las compañías. Muchas de ellas han hecho una gran inversión en locales que hace que se disparen sus gastos. En el caso del stock, no saben como agilizarlo porque lo suelen tener guardado en la propia tienda y lo que tienen que hacer es centralizarlo e intentar darle salida por internet.

En este caso Amazon batalla fuerte. Las empresas tienen que buscar un equilibrio entre sus tiendas y la venta por internet. Pueden juntar canales de clientes y aunar sus estrategias.

En España muchas empresas usan la estrategia de la inacción



En España nos encontramos con muchas empresas familiares en el sector de la moda, distribución alimentaria o en sector de la óptica. Son compañías que han sido muy exitosas y que han crecido mucho, algunas están ahora en la segunda generación familiar y les cuesta tomar decisiones de inversión en el mundo digital. Algunas de ellas tienen la sensación de que van a perder todo lo que han ganado por eso usan la estrategia de la inacción, y esto produce muchos problemas porque va pasando el tiempo y llega un momento en el que no hay vuelta a atrás.

¿Competir o colaborar con Amazon?



Todo el mundo tiene claro la amenaza que es Amazon y cómo es capaz de entrar en cualquier sector de la noche a la mañana y echarse encima de un sector. Tiene una gran potencia en los canales y en generar alianzas como ha hecho con DÍA.



En 2017, hay 24 empresas de Estados Unidos que han entrado en suspensión de pagos. A nivel global hay una fuerte tendencia de poner a todo el mundo al limite y Amazon es el principal competidor ya que crece a un ritmo explosivo. Ha conseguido cosas como que un cliente busque algo directamente en su web en lugar de recurrir a Google como se hacía antes. Esto hace que muchas empresas se planteen el competir o colaborar con Amazon.

La dificultad está en decidir si es bueno seguir alimentando al bicho o no. Hay muchos detallistas que tienen margenes muy bajos, ganan muy poco por lo que tienen que vender mucho para poder ganar dinero. Este modelo de bajo margen hace que sea difícil tomar una decisión y tirar hacia adelante. Hay empresas que al final dan el paso e invierten en tecnología y software lo que les permite bajar las métricas y tener una mayor vinculación con los clientes.

¿Cuánto cuesta digitalizar una empresa?



Depende mucho de cual sea la amplitud de lo que quieras hacer. Por ejemplo, puedes trabajar con un software estándar o con uno propio para tu empresa, esto hace que el coste sea más bajo o más alto.

¿Cómo están las empresas Españolas con respecto a las de Europa?



España tiene las mismas métricas que empresas del sur de Europa como Francia e Italia. En el norte de Europa están más metidos en estos temas y tienen una inversión más alta. En Estados Unidos están mucho más avanzados, ya están metidos en temas de inteligencia artificial con sistemas predictivos. Ellos han comprobado que a la gente le gusta ir de tiendas, pero tienen que tener algo especial, algo innovador. En los locales miden el comportamiento de los compradores con mapas de calor y la experiencia de los compradores.

¿Cuáles son los modelos españoles a seguir?



En España, Inditex lo está haciendo muy bien con Zara. La empresa de Amancio Ortega tenía problemas con el comercio electrónico y consiguió superarlo y ahora su crecimiento está ahí. Coviran también destaca positivamente en este aspecto. En el sector de la moda, Roberto Verino también se ha adaptado a la tecnología para crecer más rápido.

La clave está en tres o cuarto años



En los tres o cuatro años siguiente si no eres especialista en algo es posible que tu empresa cierre si no te has digitalizado. Hay muchos canales que se van a juntar y si no tienes el tuyo propio estarás perdiendo una oportunidad. Por ejemplo, la cadena de restaurantes VIPS ha tenido que reorganizarse para tener una base tecnológica mejor. Si tu no te posicionas serán los intermediarios los que lleven a cabo este posicionamiento.