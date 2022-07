¿Has comprado ropa en Shein y quieres devolverla? Así puedes hacerlo

Shein es el nuevo gigante de la moda online y triunfa por sus modelos de tendencia a precios más que ajustados. Su amplia gama de tallas y su oferta ilimitada de ropa y accesorios de cualquier estilo completan la fórmula para el triunfo de esta empresa china que se ha convertido en el gran competidor directo de otras low cost como Zara (que ya no es tan low cost).

Sin embargo, el hecho de tener que comprar toda la ropa online y no poder probársela antes de pagarla es un factor que puede frenar a muchos compradores y compradoras, ya que la indecisión y la complejidad de los procesos de devolución pueden ser una dificultad añadida que no todo el mundo está dispuesto a asumir.

Si has hecho un pedido en Shein y no has acertado en algunas tallas o algunas prendas no son del estilo o calidad deseadas, has de saber que devolver ropa o accesorios en Shein es sencillo, rápido y gratuito. En efecto, la primera devolución dentro de los 45 días posteriores a la compra es totalmente gratis, aunque si se deben pedir más etiquetas de devolución habrá que pagar 4,50 euros por cada una de ellas.

Cómo devolver ropa en Shein

El sistema de devolución es sencillo, pero el comprador o compradora deberá acudir en persona a entregar el paquete a las sedes de las empresas de envíos que trabajan con Shein. El primer paso es, pues, preparar el paquete.

Para ello hay que acceder a la cuenta personal en Shein, buscar el pedido en 'Mis Pedidos' y pulsar en 'Hacer Devolución'. Después, hay que seleccionar los artículos a devolver seleccionando los motivos y aceptar. Toca elegir el método de devolución. En el caso de elegir un punto Pack o Correos, la página nos dará la opción de imprimir una etiqueta para pegarla en el paquete. Para cerrar el envío, habrá que acudir al establecimiento deseado y entregar la mercancía debidamente envuelta y etiquetada.

En el caso de querer elegir una empresa de transporte de nuestra preferencia, el comprador deberá abonar los gastos de envío necesarios, por lo que siempre es mejor optar por una de las dos opciones anteriores, que son gratuitas.

Qué artículos no pueden devolverse en Shein

Ciertos aspectos que hay tener en consideración a la hora de hacer una devolución en Shein son los artículos que no pueden ser reembolsados: bodys, ropa interior, los productos de cosmética, suministros para fiestas y eventos, productos para mascotas, bisutería y accesorios (excepto bufandas, bolsos y mantas) y ropa de baño que tenga la protección higiénica dañada.

Los artículos deben ser devueltos en perfecto estado y en su embalaje original, ya que el equipo de control de calidad de Shein revisa de manera sistemática defectos o señales de uso. Si se acepta la devolución, el reembolso se realizará en el mismo sistema de pago utilizado para la compra.