Cómo puedes incluir tu currículum en tu cuenta profesional de LinkedIn

Tanto si se está en búsqueda activa de trabajo como si, simplemente, se quiere completar la información laboral disponible sobre nosotros mismos, actualizar el perfil en LinkedIn y añadir nuestro currículum actualizado es un buen método para ganar visibilidad entre los usuarios de esta red social.

Además de añadir la foto pertinente, completar los datos y la información de contacto básica, así como la formación recibida y las aptitudes; es posible añadir un archivo adjunto al perfil profesional en LinkedIn con nuestro currículum más detallado. Hay varias formas de hacerlo.

La primera es subiéndolo desde la página de Configuración de solicitudes de empleo. Habrá que entrar aquí y hacer clic en Cargar en la sección Currículum. Escogemos el archivo que queramos guardar y listo. LinkedIn permite registrar hasta los cuatro currículums que se hayan cargado más recientemente en la plataforma para que puedan utilizarse en futuras solicitudes de empleo.

Subir el currículum al perfil

Por otro lado, se puede añadir un documento al perfil para que las empresas o los perfiles interesados lo consulten cuando entren a informarse sobre nosotros. Para poder mostrar nuestro currículum en el propio perfil simplemente hay que cargarlo en el proceso de configuración del perfil. Hay que tener en cuenta que quienes lo vean lo podrán descargar directamente y estará disponible para toda nuestra red de contactos.

Igualmente, hay que saber que este método para añadir el CV al perfil no cuenta para poder usar ese currículum durante las solicitudes de trabajo. Es decir, no aparecerá como documento disponible para añadir a la petición. En este caso es mejor utilizar el primer método señalado o cargar directamente el CV desde el ordenador o en móvil antes de finalizar la solicitud de empleo. Cabe destacar que no es necesario añadirlo en todos los casos, ya que hay empresas que aceptan el perfil de LinkedIn como CV.