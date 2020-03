Cómo obtener el certificado que acredita estar al corriente con la seguridad social

Esta semana comienza la campaña de la declaración de la Renta. Por ello, se antoja ahora esencial saber cuál es la situación financiera en la que nos encontramos. Para ello, hay un indicador claro que son las (posibles) deudas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Cómo se hace? Para ello es fundamental, el certificado que acredita estar al corriente con la Seguridad Social. Un documento que permite visualizar la situación o deudas del interesado, así como otras vinculaciones con el sector público, como subvenciones o participaciones en procesos de concesión de contratos.

Este certificado va dirigido a todas aquellas personas con un número de afiliación a la Seguridad Social, cualquiera que sea el Régimen al que pertenezcan.

Para acceder al certificado es necesario acudir a la página de la Seguridad Social, en el apartado de 'ciudadanos' e 'informes y certificados'. Con la firma electrónico o el DNI electrónico (aquí puedes ver cómo conseguir la firma electrónica, dónde y cuándo es útil utilizarla). Esto permite visualizar y consultar de forma inmediata el informe.

Si se refleja una deuda con la Seguridad Social, se obtiene un segundo informe con los documentos de deuda, periodos e importes por los que se ha emitido.

Una vez se ha cumplimentado el informe a través de internet, se obtiene un número de referencia, que servirá para consultar el estado de la petición. Se cursará a través del correo electrónico. Transcurridas las 24 horas, se podrá acceder al servicio 'consulta el estado de solicitud de informes'.

¿Si no tengo certificado digital?

En ese caso, también se puede solicitar, pero su obtención será más tardía, ya que llegará por correo ordinario. El informe refleja si hay o no deuda contraída con la Seguridad Social y, en caso de mantener deuda, muestra el número de documento de deuda y el período e importe por el que fue emitida.

Quién puede solicitarlo

Está dirigido a las personas físicas que tengan asignado un número de afiliación a la Seguridad Social (NAF) o jurídicas con código de cuenta de cotización (CCC), con independencia del Régimen al que estén inscritas. Es decir, autónomos y empresas, que son quienes pueden contraer deudas con la Tesorería General. ¿De dónde provienen estas deudas? Tanto los trabajadores por cuenta propia, como las empresas son los responsables del pago de las cotizaciones cada mes o de otros pagos a este organismo.

En el caso de los trabajadores asalariados, no cuentan con esta obligación y no asumen este importe. No obstante si un trabajador asalariado necesita demostrar su situación existe un documento similar, denominado Informe de Situación de Cotización.