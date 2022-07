Cómo pedir la baja por contagio de Covid en Cataluña

Ante la subida de los contagios por Covid, la Generalitat de Catalunya ha decidido impulsar un sistema totalmente electrónico para que los afectados por coronavirus puedan solicitar la baja laboral de manera automática, acelerando el proceso y simplificándolo con el objetivo de reducir los trámites burocráticos en los centros de atención primaria.

Eso sí, este procedimiento no es para todos aquellos que den positivo en coronavirus, ya que aquellos asintomáticos no disfrutarán de baja laboral. ¿Quiénes podrán solicitarla? Aquellos contagiados que no puedan trabajar o teletrabajar porque "se encuentran mal y tengan sintomatología compatible con covid-19 (tos, fiebre, mialgias, malestar general...)", especifican desde la web de la Generalitat. En la web no es necesario adjuntar informe médico ni prueba positiva.

El procedimiento, que ya está operativo, se completa de manera telemática a través de la web de Programació per Motius o de la página La Meva Salut. También a través de la aplicación del Salut. Una vez dentro de cualquiera de estos sistemas, habrá que buscar el nuevo recuadro que reza 'Baja laboral' y seleccionar la opción correspondiente. Entre los motivos que aparecen para justificar la baja laboral, aparecerá la opción 'Sintomatología COVID'. El sistema abrirá la aplicación, en el que habrá que señalar el día desde el que se inicia la baja laboral y rellenar los datos que se soliciten.

Cuánto duran las bajas automáticas por Covid

Las bajas se generan automáticamente por un período de 5 días, aunque es posible solicitar el alta antes poniéndose en contacto con el CAP de referencia. Si, por otro lado, la condición del contagiado empeora, también habrá que informar al centro de atención primaria.

Del mismo modo, en el caso de no indicar ni una mejoría ni un empeoramiento, las altas se tramitarán de manera completamente automática pasados los cinco días previstos en estos casos.