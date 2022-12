¿Cómo puedo comprar un décimo de Lotería por Internet?

Ya está aquí diciembre y, como no, ha comenzado el periodo de la Lotería de Navidad. Si no es uno de los momentos más esperados del año, estará entre los primeros del ranking. Y es que la Lotería de Navidad tiene ese no sequé de ilusión, de compartir y de espíritu navideño que hace casi imposible acabar comprando, al menos, un décimo.

Entre el del trabajo, el del bar del barrio al que siempre vamos a tomar café, el que toca comprar en una administración de las que más suerte reparten, como Doña Manolita o La bruja de oro, que acogen todos los años largas colas para conseguir un décimo premiado... Es habitual acumular varios billetes y esperar delante del televisor a que un niño o niña de San Ildefonso cante nuestros números el 22 de diciembre. El Gordo de la Lotería de Navidad está premiado con 400.000 euros al décimo, una cantidad nada desdeñable.

Una novedad que se da desde algunos años y que, ciertamente, muestra como la tecnología llega a tocar hasta las tradiciones más inesperadas, es la venta de décimos de la Lotería de Navidad online. Entre algunas de las ventajas que presenta esta modalidad de venta está el no tener que hacer largas filas para conseguir un décimo y la seguridad de que el billete no se romperá ni perderá. ¿Cómo se puede comprar un décimo de lotería por internet?

Pues se puede o bien entrar en la web de la administración de lotería que nos interese (algo especialmente práctico si no vivimos en, por ejemplo, Madrid y queremos un número de Doña Manolita) o bien entrar en la página de Loterías y Apuestas del Estado. El procedimiento es tan sencillo como elegir el número deseado, escoger si queremos recibir el décimo en formato electrónico o que nos lo envíen a casa y pagar. Habrá que indicar un DNI o NIE para completar la compra (en todos los casos es necesario crear una cuenta de usuario, en el paso siguiente explicamos el por qué) y listo.

Qué es un décimo electrónico y cómo se cobra

Cuando escogemos recibir el décimo electrónico en vez de recibirlo en casa, no nos mandarán el billete de lotería al uso al correo electrónico. Lo que hacen las administraciones es registrar que hay un décimo del número escogido que es de nuestra propiedad. Lo que recibiremos en cambio es un certificado que acredite que ese décimo es de nuestra propiedad y la administración se encargará de custodiar el décimo físico.

Para cobrarlo habrá que iniciar sesión en la web que lo hayamos comprado. Por esta razón es necesario registrarse. En algunos casos, cuando el premio es inferior a 2.000 euros, la administración procede a ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta de usuario y, a través de ella, lo podremos traspasar a nuestra cuenta.

Si la cuantía ganada es mayor, habrá que solicitar el reembolso del premio e indicar un número de cuenta corriente o IBAN donde se pueda ingresas el dinero del premio. Se procederá a la verificación de los datos y del número premiado y se dará la orden de transferencia.

¿Cómo conseguir un número concreto de Lotería de Navidad?

Además de pedir el número en las administraciones y esperar a tener suerte, comprar lotería online es el mejor sistema para poder conseguir el número concreto que queramos. Por ejemplo, en la web de Loterías y Apuestas del Estado es posible teclear el número que queramos y el sistema nos dirá si quedan décimos disponibles. Podremos seleccionar el método de décimo electrónico o pedir que nos lo manden a casa.

De todas formas, conviene no esperar demasiado, ya que los décimos son limitados y, obviamente, se acaban tanto en su versión física como electrónica.