Cómo renegociar el precio de tu hipoteca

No lo olvides: la subrogación ya no es tan fácil

Por tanto, lo que ya no resulta eficaz amenazar al banco con la posibilidad de subrogar la hipoteca con otra entidad bancaria. El cierre crediticio ha provocado que la fuga de un banco a otro resulte más difícil que nunca. No utilices este argumento al renegociar el precio de tu hipoteca, no te servirá para nada.

Nunca caigas en el impago

No sólo es una medida ineficaz, sino que además convertirás a tu entidad bancaria en un poderoso enemigo. En caso de que se pueda dejar de pagar una mensualidad, lo mejor es iniciar cuanto antes la negociación.

Mantén un ojo en la tasación de tu casa

El precio que estés pagando por la hipoteca de tu casa es proporcional al valor que le dio a la misma el tasador. En muchas ocasiones, el valor real de la casa no se corresponde con el que le dio la empresa tasadora, por lo que el precio de la hipoteca tampoco se corresponde con el valor real de la vivienda. Es muy importante tener esto en cuenta cuando vayas a renegociar el precio la hipoteca, has de tener muy claro cuál es el valor real de tu casa y el que le da la tasadora.

¡No tengas miedo al banco!

Aunque no lo creas, la plantilla del banco está compuesta por seres humanos que también pagan hipotecas, por lo que probablemente no les sorprenda que intentes renegociar el precio de tu hipoteca. No tengas miedo de plantear tus problemas y tus peticiones. Siempre puedes explotar tu buen historial en el banco o rebajar el suelo de tu hipoteca a cambio de un una mayor vinculación con la entidad.

¿Qué es exactamente lo que vas a solicitar?

Conviene que lo tengas claro antes de hablar con el banco. Estudio tu situación y acude a tu entidad bancaria con una petición sensata. Ten en cuenta que puedes pedir desde una ampliación o renovación de capital hasta una rebaja diferencial de intereses, pasando por una alteración del plazo.

Haz saber que atraviesas una situación desesperada

Si haces ver al banco lo desesperada que es tu situación actual es muy posible que se dé cuenta de que puedes caer fácilmente en el impago, lo que sin duda hará que de su brazo a torcer con mayor facilidad. No dejes de usar esta táctica si ves que la negociación no va del todo bien.