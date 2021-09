Cómo saber cuál es la herencia de un familiar fallecido

El fallecimiento de un familiar no solo comporta una pérdida dolorosa, sino que obliga a toda una serie de largos trámites administrativos que pueden resultar cansinos y tediosos. Es el caso de la gestión de las herencias, la aceptación del testamento si lo hay y el descubrir si hay alguna propiedad a nuestro nombre en el caso de que no lo haya para, así, no perderla.

Para averiguar, en el caso del fallecimiento de un familiar, qué herencia ha dejado o si ha dejado testamento y este nos atañe, hay varios lugares donde poder consultar. El primero es el Registro General de Actos de Última Voluntad, en el Registro Civil. En este registro se inscriben los testamentos, se acredita si una persona lo ha otorgado y ante qué notario. Así, los herederos pueden acudir al notario autorizado y obtener una copia para conocer qué propiedades y bienes dejó el fallecido en herencia.

En el caso de que no haya testamento, a los familiares directos (como los hijos y el cónyuge) siempre les corresponde la herencia legítima, ya que está protegida por ley. El procedimiento se llama ab inestato y habrá que completarlo en presencia de un notario, que designará a las personas que puedan heredar en orden sucesorio.

Para saber concretamente qué podemos o vamos heredar, habrá que acudir a diferentes entidades o registros para descubrir la herencia de la mencionada persona. Por ejemplo, para saber si somos beneficiarios de un seguro de vida habrá que solicitar la información al Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

Para conocer, por ejemplo, el estado de las cuentas del fallecido, habrá que perder algo más de tiempo ya que la Agencia Tributaria bloquea todas las cuentas cuando una persona fallece. Para reclamar el dinero, hay que ser heredero legítimo y aceptar la herencia.

Por último, habrá que acudir al Registro de la propiedad y solicitar una nota simple para saber quién es el propietario de una vivienda. Si se quiere conocer los inmuebles de los que esa persona es propietaria, habrá que solicitar una Nota de localización, también al Registro.