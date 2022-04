Cómo ver el historial de vídeos en TikTok

La gran mayoría de redes sociales dan acceso a los archivos e historiales de vídeos y publicaciones para que cada usuario pueda echar la vista atrás y controlar cuáles han sido sus contenidos hasta el momento, cuáles son los más vistos, qué comentarios tienen... y, por supuesto, revisar también aquellos que más nos hayan gustado.

La red social de vídeos TikTok, gran competidora de esta otra plataforma, también permite acceder al archivo de vídeos que se hayan ido reproduciendo, pero lo hace de una manera no tan inmediata como otras plataformas o, digamos, no tan rápida e intuitiva.

Mientras que en Instagram, por ejemplo, es tan sencillo como ir a la pestaña de contenidos guardados (no así sucede con los likes, ya que de ellos no hay un registro como tal), para poder acceder al archivo de vídeos reproducidos de TikTok es necesario hacer una solicitud a la propia red social para descargar estos datos. El procedimiento, relativamente sencillo, es el siguiente.

Cómo solicitar el historial de reproducción

Por un lado, se puede acceder a la lista de vídeos que nos han gustado yendo al propio perfil y seleccionando el icono del corazón. Ahí estarán todos los contenidos a los que hayamos dado like. ¿Y si queremos encontrar un vídeo que ya hemos visto pero al que no le dimos un me gusta?

Habrá que entrar al perfil propio e ir a la pestaña de ajustes y privacidad. En el submenú privacidad, nos aparecerá la opción 'Descargar tus datos'. Habrá que seleccionar esta opción para presentar ante TikTok la solicitud de nuestros datos.

Una vez dentro, nos indicará en qué formato preferimos que se nos entregue nuestro historial de reproducción (TXT o JSON). Elegimos el que más convenga (normalmente TXT) y solo quedará esperar hasta 24 horas para que nuestro historial esté disponible en la sección privada de nuestro perfil.