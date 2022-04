Cómo felicitar el Día de la Madre: poemas y frases originales

Este fin de semana, por acoger el primer domingo de mayo, se celebrará en España el Día de la Madre. En esta festividad se trata de reconocer y agradecer todo lo que las grandes figuras femeninas importantes en nuestra vida (porque madre no solo hay una, muchas veces) hacen día a día por nosotros.

Entre las varias ideas que hay para regalar, desde detalles más sencillos hasta regalos más impresionantes, no pueden faltar nunca ni los poemas ni las frases para acompañar una tarjeta de felicitación, un libro o un pequeño detalle.

Frases para el Día de la Madre

Estas diez frases y citas de personajes célebres, son algunas días para anotar en una tarjeta que acompañe a nuestros regalos:

"El único amor en el que creo es el amor de una madre por sus hijos", Karl Lagerfeld. ​"Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona", princesa Diana de Gales. ​"El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón", Honoré de Balzac. "Independientemente de que seas famoso o no, nunca tendrás un fan más grande que tu madre", Linda Poindexter. "Cualquiera que no echa de menos el pasado nunca tuvo una madre",

Gregory Nunn. "Todo lo que soy, y espero ser, se lo debo a mi madre", Abraham Lincoln. "No hay nada como el amor de una madre hacia sus hijos", Agatha Christie. "El mejor amigo de un niño es su madre", Joseph Stefano. "Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas", Emily Dickinson. "Madre: la palabra más hermosa en labios de la humanidad", Kahlil Gibran.

Poesías para el Día de la Madre

Tampoco puede faltar un pequeño poema, que junto con un ramo de flores o un buen libro se convertirá a ciencia cierta en un gran y emotivo regalo. Así, aquí van algunas ideas de poemas cortos para recitar en el Día de la Madre.

¿Y si Dios fuera mujer?, Mario Benedetti

¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,

vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos

no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.

Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez

para besar sus pies no de bronce,

su pubis no de piedra,

sus pechos no de mármol,

sus labios no de yeso. [...]​

La mujer y la casa, José Lezama

Hervías la leche

y seguías las aromosas costumbres del café.

Recorrías la casa

con una medida sin desperdicios.

Cada minucia un sacramento,

como una ofrenda al peso de la noche.

Todas tus horas están justificadas

al pasar del comedor a la sala,

donde están los retratos

que gustan de tus comentarios [...]

A mi madre, Vicente Riva Palacio

¡Oh, cuan lejos están aquellos días en que cantando alegre y placentera,

jugando con mi negra cabellera,

en tu blando regazo me dormías!

¡Con que grato embeleso recogías la balbuciente frase pasajera que,

por ser de mis labios la primera,

con maternal orgullo repetías!

Hoy que de la vejez en el quebranto,

mi barba se desata en blanco armiño,

y contemplo la vida sin encanto,

al recordar tu celestial cariño,

de mis cansados ojos brota el llanto,

porque, pensando en ti, me siento niño.

Un golpe di con temblorosa mano sobre su tumba venerada y triste;

y nadie respondió...

Llamé en vano porque ¡la madre de mi amor no existe!

Volví a llamar, y del imperio frío se alzó una voz que dijo:

¡Si existe! Las madres, nunca mueren...

Hijo mío desde la tumba te vigilo triste...

¡Las madres, nunca mueren!

Si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios, en espiral de nubes...

¡La madre, es inmortal!

Madre, llévame a la cama, Miguel de Unamuno

Madre, llévame a la cama.

Madre, llévame a la cama,

que no me tengo de pie.

Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer.

No te vayas de mi lado,

cántame el cantar aquél.

Me lo cantaba mi madre;

de mocita lo olvidé,

cuando te apreté a mis pechos contigo lo recordé.

¿Qué dice el cantar, mi madre, qué dice el cantar aquél?

No dice, hijo mío, reza, reza palabras de miel;

reza palabras de ensueño que nada dicen sin él.

¿Estás aquí, madre mía?

Porque no te logro ver....

Estoy aquí, con tu sueño;

duerme, hijo mío, con fe.

Madre, Julia Romero Losada

Me preguntaba qué es la madre.

Junta el perfume de todas las flores;

y el arrullo de todas las olas;

la firmeza de todas las montañas;

y la inquietud de todos los ríos;

la frescura de todos los valles;

y la mirada de todas las estrellas;

la caricia de todas las brisas;

y el beso de todos los labios.

Todo guardado por Dios en un corazón de mujer.

Eso es la madre.

Madrecita mía, Gabriela Mistral

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido.

Madrecita mía,

todito mi mundo,

déjame decirte

los cariños sumos