Cómo son los efectos para la salud del cigarrillo electrónico

¿Cómo se fuma un cigarrillo electrónico?

En realidad no se fuma, se ‘vapea’, que es como se conoce a la acción de usar un cigarrillo electrónico. Estos dispositivos contienen un líquido que se calienta con una resistencia. Esto genera un vapor, que es lo que luego se aspira.

El líquido poco a poco se va gastando. Cuando se agota por completo, el cigarrillo electrónico se puede recargar. Tanto los botes de recarga como los propios ‘e-cigarrillos’ se pueden comprar en tiendas especializadas.

¿Cuáles son los efectos para la salud del cigarrillo electrónico?

Los expertos no se ponen de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud desaconseja ‘vapear’ por no haber datos sólidos sobre sus efectos secundarios. "La OMS no dispone de pruebas científicas que confirmen la seguridad y eficacia del producto", afirma la organización en un comunicado. "No puede aceptar sugerencias falsas de que aprueba o respalda el producto".

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo está en contra del cigarrillo electrónico. Sostiene que "su seguridad no ha sido demostrada, y menos aún su pretendida eficacia como instrumento de ayuda a las personas que quieren dejar de fumar".

La Unión Europea va a regular los cigarrillos electrónicos

"Los cigarrillos electrónicos serán considerados productos de tabaco. No se van a prohibir, pero su venta sí se va a regular". Son las palabras de la eurodiputada Lida McAvan, que hablaba ante la prensa el 18 de diciembre para explicar la postura de la UE en torno a estos dispositivos.

No se podrán vender a menores de edad, y los fabricantes de ‘e-cigarrillos’ tendrán que tener una licencia para poder distribuirlos.

Y las autoridades sanitarias españolas también

En España el cigarrillo electrónico también se regulará. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho que "es necesario" regularlo prestando especial atención a "la protección de los menores". Su uso se prohibirá en las siguientes zonas:

-Zonas infantiles.

-Centros sanitarios.

-Zonas de atención a los ciudadanos de las administraciones públicas.

-Transporte público.

"Vamos a proponer que se aplica la misma regulación que al consumo de tabaco", ha añadido Mato. ¿Quieres saber cuál es? Consulta todo el conteniod que tenemos publicado sobre la Ley Antitabaco en España.

La postura de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico

La Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico considera que ‘vapear’ no es nocivo para la salud. "Existen cigarrillos electrónicos que llevan un líquido sin nicotina. Otros sí tienen, pero es nicotina farmacéutica que no es para nada comparable a lo que es el tabaco", explica Manuel Muñóz, presidente de esta asociación.(audio de RNE).

Aún así Muñoz entiende que haya que regular el uso del cigarrillo electrónico. "Venimos pidiendo una regulación desde hace ya algún tiempo". Añade que su intención es "trabajar con el Gobierno para hacerle ver que este sector tiene mucha importancia". ¿Quieres conocer las cifras de este negocio? Te las contamos en el siguiente paso de este practicograma.

Un negocio de 20 millones de euros al año

7 millones de personas usan el cigarrillo electrónico en todo el mundo. Sólo en España hay entre 600.000 y 800.000 personas que ‘vapean’. Es un sector que mueve mucho dinero. Un ‘kit’ de un ‘e-cigarrillo’ y una dosis de líquido para un mes cuesta entre 50 y 60 euros. Esto supone un volumen de negocio de 20 millones de euros al año. Según la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico, sin una regulación restrictiva se podrían generar 70 millones de euros (‘España prohibirá el cinsumo del cigarro electrónico en los lugares públicos’, LaInformacion.com).