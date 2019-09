Los seis errores que nunca debe cometer un autónomo

1. No hacer un estudio de viabilidad antes de comenzar la actividad empresarial

Es necesario tener muy claros los objetivos, la amplitud, expansión, gastos, posibilidades de ingresos, etc. Es decir, hay que desarrollar un plan y estudiar, aunque no sea muy extensamente, su potencial viabilidad. No es cuestión de abrumarse con tareas muy complicadas antes de comenzar. En negocios pequeños, un breve estudio de posibles gastos e ingresos, así como un listado de clientes, instalaciones, material, etc., puede ser suficiente, señalan desde Keyandcloud.

2. Darse de alta en la Seguridad Social antes que hacerlo como autónomo

Es mejor darse de alta primero en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), pues luego se dispone de un mes para hacerlo en la Seguridad Social.

3. Darse de alta en la Seguridad Social antes de cobrar el desempleo

Desde Keyandcloud afirman que lo más aconsejable es solicitar el pago único de desempleo previamente. Esto permitirá disponer de un pequeño capital para invertir en el nuevo negocio al comienzo de la actividad.

4. Adquirir materiales y/o servicios gravados con el IVA antes de darse de alta

Al iniciar la actividad como autónomo, son muchos los que cometen el error de comenzar a comprar materiales o servicios para su actividad, justo antes de estar dado de alta en Hacienda. Este tipo de error implica que, posiblemente, no se pueda deducir el IVA de lo que se haya adquirido.

Una vez de alta, se tendrá que presentar el modelo 303 en la Agencia Tributaria con una periodicidad mensual o trimestral según el volumen de la facturación. Se trata de un modelo único de autoliquidación del IVA, que es un impuesto que grava el consumo. Se está obligado a presentarlo si se es empresario o un profesional que realiza una actividad económica, excepto si se está en el Régimen Especial como agricultor, ganadero o pescador, o si se encuentra en el Régimen de Recargo de Equivalencias o en el Régimen Simplificado.

5. No solicitar facturas ni justificantes

Tal y como señalan desde Keyandcloud, si para el trabajo se va a necesitar el coche, se podrá desgravar la gasolina si se reclaman las facturas correspondientes. Lo mismo ocurre con el gasto del móvil. En este caso, lo mejor es adquirir una línea que solo se utilices para el negocio. Habría que hacer lo mismo cuando se tenga que obtener el software y equipo informático, si se necesita.

6. No incluir la vivienda en el alta de Hacienda si el trabajo se realiza desde casa

Son muchos los autónomos que, al empezar, deciden trabajar desde su casa. Es el caso de los llamados freelance. En este caso, la vivienda se debe incluir la vivienda en el alta de Hacienda. Es necesario indicar el número de metros cuadrados dedicados a la actividad. De este modo, se podrá deducir el porcentaje de IVA que corresponda a los gastos comunes.