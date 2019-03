Los 10 mejores poemas para celebrar el Día de la Mujer

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la mujer. Según la ONU este día "se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre"

Para celebrarlo, hemos seleccionado algunas de las poesías mas celebres dedicadas a la mujer. Aquí mostramos algunos fragmentos.

Si Dios fuera mujer

Mario Beneditti

"¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,

vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos

no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas.



Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez

para besar sus pies no de bronce,

su pubis no de piedra,

sus pechos no de mármol,

sus labios no de yeso". [...]