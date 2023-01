Nuevas normativas para los patinetes eléctricos: multas y velocidad máxima

Los patinetes eléctricos se han convertido, desde hace ya un tiempo, en protagonistas innegables de la movilidad urbana. Eso sí, no han faltado desorganización, dudas y reticencias al respecto de su uso.

La falta de un marco normativo general que regulara su circulación generó en su momento un gran vacío a la hora de saber cómo moverse en patinete. Ahora, aunque los municipios puedan regular de forma específica lo que pasa en sus calles, la DGT ya tiene la normativa que todos los VMP deben, sí o sí, cumplir.

Las dos primeras reglas de oro para circular en patinete sin peligros ni multas de tráfico son respetar los límites de velocidad (pueden ir a máximo 25 kilómetros por hora) y no circular por las aceras, deben transitar por los carriles bici o la calzada. Igualmente, los patinetes no pueden circular por las vías interurbanas (al contrario que las bicicletas), autopistas, autovías e incluso están excluidos de los túneles urbanos.

Manual técnico de los patinetes eléctricos

Después de un tiempo, la DGT consiguió también sacar el Manual de características técnicas que todos los patinetes deben cumplir. Es lo más cercano a una homologación para que todos los VMP reúnan una serie de requisitos estandarizados y se puede consultar en la misma web.

Los patinetes deben llevar de manera obligatoria luces delantera y trasera, timbre y un buen sistema de frenado. Los usuarios deberán llevar el chaleco reflectante cuando circulen de noche y el casco reglamentario en las situaciones que sea necesario, muchas de ellas reguladas localmente.

Obviamente, como conductores, los usuarios de patinetes eléctricos deben cumplir con las normas básicas de circulación. Esto quiere decir que está prohibido circular superando el límite legal de consumo de alcohol o habiendo consumido drogas, así como usar el teléfono móvil durante la circulación o llevar los auriculares puestos.

Multas por incumplir las normas en patinete

El incumplimiento de estas normas básicas estará, cómo no, asociado a multas de tráfico de diversa gravedad y cuantía. Al no ser vehículos 'a motor', propiamente dicho, si no de movilidad personal, no es necesario tener en ningún carné para circular con ellos y, por lo tanto, no se perderán puntos del permiso de conducir en caso de cometer una infracción.

Conducir en patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol y otras drogas es una de las infracciones más serias y puede acarrear una multa entre 500 y 1.000 euros en función de la tasa de alcohol o de 1.000 euros si se trata de drogas.

Las sanciones relacionadas con el uso del teléfono móvil mientras se conduce un patinete o cualquier otro dispositivo de comunicación, llevar auriculares, conducir de noche sin alumbrado o prendas reflectantes serán de 200 euros. La misma multa para aquellos que no lleven el casco cuando la normativa municipal lo exija.

En el caso de conducir por la acera con el patinete nos enfrentaremos a una multa de 200 euros. La mitad de esta cantidad, 100 euros, será la sanción que recibiremos por ir dos en un mismo patinete, algo que está totalmente prohibido por la DGT.