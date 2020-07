Cuál es el nivel de estudios necesario para opositar a los cuerpos de seguridad

En los últimos años, cada vez ha sido más alta la oferta de empleo público disponible. De hecho, el número de empleados en este sector no ha dejado de crecer: en 2019, se alcanzó el mayor número, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Y es que cada vez son más los que se decantan por estudiar una oposición que les garantice un empleo estable y para toda la vida. Las que dan acceso a los cuerpos de seguridad del Estado como Guardia Civil, Policía Nacional o en el Ejército, son siempre una de las más demandadas.

Antes de iniciar cualquier proceso, es imprescindible atender a los requisitos necesarios para cada modalidad.

Oposiciones a Guardia Civil

Algunos de los requisitos generales para formar parte de la Guardia Civil son poseer la nacionalidad española, no tener antecedentes penales o no hallarse o tener abierto juicio oral en algún procedimiento, el permiso de conducir de tipo B o haber cumplido la mayoría de edad y no superar los 40 años.

¿Qué estudios necesito para presentarme a estas oposiciones? Poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Oposiciones a Policía Nacional

Para optar al ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía es necesario tener la nacionalidad española, tener cumplidos los 18 años o una estatura mínima de 1,65 metros en los hombres y 1,60 mujeres. También se exige no padecer defecto físico ni enfermedad que incapacite el desempeño del puesto.

¿Qué estudios necesito para presentarme a estas oposiciones? Poseer el título de Bachiller o equivalente.

Oposiciones al Ejército

Para optar al Ejército es necesario poseer la nacionalidad española, no estar privado de los derechos civiles, tener la mayoría de edad, no tener antecedentes penales, etc.

¿Qué estudios necesito para presentarme a estas oposiciones? Poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Policía Local

Algunos de los requisitos generales para optar a las oposiciones de Policía Local es tener la nacionalidad española, estar en posesión del carnet B de de conducir o equivalente o carecer de antecedentes penales.

¿Qué estudios necesito para presentarme a estas oposiciones? Poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.